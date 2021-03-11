Сонячна енергія для усіх: дизайнер створив оригінальну лампу – фото

Джерело:Dezeen
Голландець Мар'ян ван Аубель розробив лампу, яку потрібно підвішувати на вікно. Світильник живиться енергією сонця й освітлює кімнату у темну пору.
Проєкт назвали Sunne. Лампа оснащена фотоелектричними елементами та вбудованою батареєю. Світильник збирає енергію протягом дня, щоб освітлювати кімнату вночі.
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Лампа, що працює на сонячній енергії / Фото Dezeen
Ван Аубель прагне, щоб сонячна енергія стала доступною для великої кількості людей.
Щоб полегшити зміну нашого сприйняття сонячної енергії, вона також повинна бути доступнішою для більшої групи людей, – розповідає дизайнер.
Світильник дає можливість кожному накопичувати сонячну енергію / Фото Dezeen
Завдяки лампі Sunne люди отримають змогу познайомитися із сонячною енергією, доторкнутися до неї й використовувати у своєму домі
Світильник має анодований алюмінієвий каркас. Жодних штекерів чи зовнішніх шнурів тут нема – адже лампа працює виключно на енергії сонця. Лампу підвішують за допомогою 2 сталевих дротів.
Міняти режими можна за допомогою сенсорів на алюмінієвій рамі / Фото Dezeen
Сторона, що повернута в бік вулиці, має на собі сонячні батареї.
Світильник зробили довгастої форми, із 3 режимами, які можна змінювати.
Sunne має такі режими:
Вони імітують кольори неба протягом дня. А подовжена форма лампи має нагадувати горизонт.
Сонячні батареї на тому боці, що повернутий до вулиці / Фото Dezeen
На світильнику немає жодних кнопок. Налаштування можна змінювати, торкаючись сенсора на алюмінієвій рамі.
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Лампа має 3 режими світіння / Фото Dezeen
Sunne став проривом у світі сонячної енергії. Раніше люди мали тільки сонячні батареї на дахах, однак рідко хто міг собі це дозволити. Тепер сонячну енергію може накопичувати навіть мешканець квартири.