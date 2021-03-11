Сонячна енергія для усіх: дизайнер створив оригінальну лампу – фото
Голландець Мар'ян ван Аубель розробив лампу, яку потрібно підвішувати на вікно. Світильник живиться енергією сонця й освітлює кімнату у темну пору.
Джерело:Dezeen
Проєкт назвали Sunne. Лампа оснащена фотоелектричними елементами та вбудованою батареєю. Світильник збирає енергію протягом дня, щоб освітлювати кімнату вночі.
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Лампа, що працює на сонячній енергії / Фото Dezeen
Демократія сонячної енергії
Ван Аубель прагне, щоб сонячна енергія стала доступною для великої кількості людей.
Щоб полегшити зміну нашого сприйняття сонячної енергії, вона також повинна бути доступнішою для більшої групи людей, – розповідає дизайнер.
Світильник дає можливість кожному накопичувати сонячну енергію / Фото Dezeen
Завдяки лампі Sunne люди отримають змогу познайомитися із сонячною енергією, доторкнутися до неї й використовувати у своєму домі
Світильник має анодований алюмінієвий каркас. Жодних штекерів чи зовнішніх шнурів тут нема – адже лампа працює виключно на енергії сонця. Лампу підвішують за допомогою 2 сталевих дротів.
Міняти режими можна за допомогою сенсорів на алюмінієвій рамі / Фото Dezeen
Сторона, що повернута в бік вулиці, має на собі сонячні батареї.
Лампа імітує горизонт
Світильник зробили довгастої форми, із 3 режимами, які можна змінювати.
Sunne має такі режими:
- світанок,
- сонячне світло,
- захід сонця.
Вони імітують кольори неба протягом дня. А подовжена форма лампи має нагадувати горизонт.
Сонячні батареї на тому боці, що повернутий до вулиці / Фото Dezeen
На світильнику немає жодних кнопок. Налаштування можна змінювати, торкаючись сенсора на алюмінієвій рамі.
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Лампа має 3 режими світіння / Фото Dezeen
Sunne став проривом у світі сонячної енергії. Раніше люди мали тільки сонячні батареї на дахах, однак рідко хто міг собі це дозволити. Тепер сонячну енергію може накопичувати навіть мешканець квартири.
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