Лампа, що символізує кінець пандемії: зворушливі фото
Ця оригінальна лампа демонструє обійми двох людей. Вона справді може бути символом того, що епоха соціальної дистанції та тотальної ізоляції коли-небудь завершиться.
Джерело:інстаграм Mark Mitchell Design
Британський художник Марк Мітчел створює оригінальний індустріальний дизайн. Серед цікавих речей для дому є чудова "обіймальна лампа".
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Лампи світяться, коли дві фігурки з'єднані / Фото Mark Mitchell Design
Художник наголошує, що 2020 рік став справжнім випробуванням. Люди місяцями не бачили рідних, втрачали роботу, скасовувалися весілля, закривалися бізнеси тощо.
Світильник зображує 2 людей, які після всіх випробувань нарешті змогли обійнятися.
Коли дві фігурки з'єднують, лампа починає світитися.
Я сподіваюся, 2021 рік – це рік, коли ми зможемо безпечно триматися один за одного знову, – розповідає художник.
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