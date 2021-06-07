L-подібна кухня найкраще працює в невеликих та середніх приміщеннях, оскільки в такому разі робочі зони розташовуватимуться на відстані не більше 1200 міліметрів. Які ще технічні моменти врахувати при проєктуванні та які рішення використати – розповідаємо далі.

До теми 10 речей, які зроблять вашу спальню ідеальною

Середземноморський варіант



L-подібна кухня / Фото Home-designing

Підберіть світлі підвісні шафи. Базові блоки насичених кольорів добре поєднуються з білими елементами, які не будуть перенасичувати верхній простір.

Зелена цегла



​L-подібна кухня / Фото Home-designing

Знайдіть натхнення в традиціях. Кухонна мийка в ідеалі повинна розташовуватись перед вікном. Особливо актуальна така ідея для тих, хто не має посудомийної машини, адже споглядання заходу сонця під час миття посуди – завжди приємний бонус.

Пастельні тони



L-подібна кухня / Фото Home-designing

Використовуйте матові поверхні та пастельні тони. Використовуйте декор, щоб поєднати між собою різні кольори.

Мінімум акцентів



​L-подібна кухня / Фото Home-designing

Увага на акцентах. Якщо ви вирішили облаштовувати кухню в одному кольорі, спробуйте додати яскравих елементів. На цій L-подібній кухні, жовтий прямокутник перекриває половину навісної шафи та половину кутового вікна. Для цього була використана кольорова плівка.

Трендовий фартух + бірюза



​L-подібна кухня / Фото Home-designing

Щоб виділити робочі поверхні – використайте яскравий акцент.

Ніша в стіні



​L-подібна кухня / Фото Home-designing

Використайте відкриті стелажі, щоб зекономити місце. Це особливо актуально для приміщень з нетиповим плануванням.

Акцент на природних текстурах



​L-подібна кухня / Фото Home-designing

Виділіть те, що робить вас щасливими. Винні келихи – центральний елемент цієї кухні. За скляними вітринами встановлене спеціальна світлодіодна стрічка, яка підкреслює посуд.

Ретро-кухня



L-подібна кухня / Фото Home-designing

L-подібна кухня може бути оснащена й барною стійкою. А для досягнення ретро-ефекту, використовуйте обтічні форми та яскраві кольори.

Фасади без ручок + пастельні тони

Оскільки в L-подібних кухнях використовуються тільки дві стіни, вони чудово відкривають простір для переходу в зону вітальні.

Кухня з візерунками

Фартух з візерунком та підлога, поділена на зони. Таке рішення допоможе розташувати на невеликій площі кілька функціональних зон.

Світла кухня для великої сім'ї



L-подібна кухня / Фото Home-designing

Для великих сімей L-подібні кухні доповнюються круглим столом.

Кухня в однокімнатній квартирі



​L-подібна кухня / Фото Home-designing

Зробіть дві функціональні зони. Розділивши кухню, як на цьому варіанті, ви зможете зберігати продукти в зоні поруч з кухонною плитою, а приладдя для прання – вздовж стіни з пральною машинкою.

Біла кухня



​L-подібна кухня / Фото Home-designing

Більше мінімалізму для невеликих приміщень. Якщо ви мрієте про кухню у світлих тонах, спробуйте використати меблі без ручок на фасаді.

Фартух з білої цегли

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L-подібна кухня / Фото Home-designing

Витягніть простір, додавши в інтер'єр невеличкий килимок. Поставте високу декоративну вазу з квітами на підлогу, щоб розділити зону кухні та їдальні.

Сучасне рішення для кухні



​L-подібна кухня / Фото Home-designing

Точкові світильники додадуть кухні глибину та підвищать її функціональність.