Цей бар розташований на першому поверсі у готелі в альтернативному районі Арройос, що у Лісабоні. Інтер'єр побудований на нейтральних пастельних кольорах з використанням квіткових шпалер та мармурових столів. Більше про стильний бар в Португалії – читайте в матеріалі.

Для відвідувачів романтичної столиці Португалії бар має стати острівцем спокою, пише Archdaily.

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Всередині тропічні та екзотичні шпалери покривають більшість просторів, надаючи їм, свіжості та бадьорості.



Квіткові шпалери роблять інтер'єр "повітрянішим" / Фото Archdaily

Темно-зелений колір пофарбована стільниця, а одна з частин залу облицьована зеленою плиткою.



Мармур відбивають дзеркала, які встановлені над столами / Фото Archdaily

Дерев'яні стіни з малюнком, білий камінь бару та кілька "зелених" точок, розташованих по всьому простору, просто стали природними партнерами цих рожевих квітчастих стін, щоб замкнути цикл цієї потужної, але вишуканої атмосфери.



Зелений колір притаманний більше зоні продажу / Фото Archdaily

На стелі розмістили великі круглі підвісні дзеркала, які не тільки збільшують простір, але й занурюють клієнта в цю унікальну свіжу атмосферу посеред міста.

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