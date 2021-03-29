Високі стелі та кольорові акценти: як виглядає квартира на Золотих воротах – фото
У цій квартирі мешкає графічна дизайнерка. Особливістю житла стала стеля висотою 4 метри, а також багато простору.
Джерело:The Village
Помешкання розташоване у середмісті Києва, поблизу станції метро Золоті ворота. Перед дизайнерами стояло завдання зробити інтер'єр, у якому не буде відчуття нового, стерильного простору. Навіть не виходячи з квартири можна відчути спокійний історичний центр Києва.
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Кухня із високою стелею / Фото The Village
У помешканні одразу було правильне планування. З огляду на високі стелі, у квартирі вирішили зробити двері з класичними фрамугами.
Двері у класичному стилі / Фото The Village
Більшість меблів тут – вінтажні. Обідній стіл – це відреставрований стіл бабусі, а стільці, крісла, робочий стіл й чимало інших речей знайшли на європейських сайтах і привезли до Києва.
У квартирі чимало вінтажних меблів / Фото The Village
Господиня квартири хотіла відокремити зону спальні від активної частини квартири. Окрім того, тут зробили окремий гардероб. Ремонт у квартирі тривав близько року.
Вітальня з великою кількістю природного світла / Фото The Village
Акценти додали за допомогою кольору. Найяскравішим у помешканні став оранжевий санвузол із блакитною стелею.
Санвузол у яскравих відтінках / Фото The Village
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