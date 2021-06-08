Стара архітектура зі стильними рішеннями: як дизайнери осучаснили квартиру в Києві – фото

Квартира у Києві захоплює своїми функціональними рішеннями та фактурними поєднаннями. Дизайнери ONE MORE BURO створили ідеальний простір для творчої пари, яка хотіла зберегти атмосферу старої архітектури та додати сучасних і практичних рішень.

Квартира належить подружжю, яке працює у мистецькому та діловому середовищах, тож вони хотіли зберегти неповторну атмосферу історичної будівлі, у якій розташована їхня квартира. При цьому пара вирішила додати трохи сучасної атмосфери, яка відповідала б їхньому динамічному способу життя.

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Основна ідея полягала в тому, щоб повною мірою використати простір, не розділяючи його на кімнати. Це дає більше свободи у виборі функціонального призначення кожного закутка. Дизайнери прагнули підкреслити відкритість простору та невелику кількість деталей. Зони доповнюють одна в одну, об'єднуючись в один корисний простір, одночасно задовольняючи всі потреби власників.

Планування квартири / Фото behance.net

Одним із принципів також була візуальна та функціональна простота простору разом зі спокійною палітрою кольорів. На додаток, ми зосередилися на збереженні старих елементів та матеріалів, оскільки власники хотіли зробити з квартири чисте полотно, щоб наповнити його важливими речами з плином років, – розповіли автори проєкту.

Вхідна зона / Фото behance.net

Коридор включає кілька інших входів та частковий вид на загальну зону. Звідси ви можете побачити шафу з великою кількістю секцій, одна з яких – це двері в пральню, що обладнана пральною машиною, сушаркою та бойлером.

Аркові пройоми / Фото behance.net

Ми вирішили поставити рослини на додатковий рівень, щоб зробити простір більш жвавим. Освітлення не заважає спостерігати за циклами природного освітлення, що можливо завдяки великій кількості високих вікон. У зоні шафи також є світловий портал, який забезпечує світло для рослин і створює атмосферу для вечірок, – пояснили дизайнери.

Коридор / Фото behance.net

Оскільки кухня є частиною загальної зони, ідея полягала в тому, щоб повністю її приховати. Більшість меблів, таких як духовка, холодильник та посудомийна машина, сховані за фасадами. Дизайнери досягли цього ефекту збільшенням стандартної глибини кухні.

Акцентні барні стільці / Фото behance.net

У цій квартирі є безліч унікальних предметів, що показують характер пари, яка віддає перевагу речам з історією. Одним із прикладів є 100-річні крісла, виготовлені П'єром Жаннере, які ми знайшли на блошиному ринку в Парижі і які повністю відреставрували у Києві, – зазначили ONE MORE BURO.

Острів з варильною поверхнею та кухонною мийкою / Фото behance.net

Пара любить влаштовувати приватні вечірки вдома, тому барні стільці їм дуже доречні. При правильному освітленні, як-от рожеві та фіолетові рослинні світильники, квартира перетворюється на вишуканий простір, що виглядає не гірше, ніж будь-який модний заклад.

Паркет ялинкою та мікроцемент / Фото behance.net

Власники хотіли зберегти підлогове покриття квартири, та це вдалося зробити тільки частково. Відреставрувати паркет не вийшло, але його заміна жодним чином не вплинула на загальну концепцію, оскільки квартира виглядає цілком сучасно завдяки гіпсокартонним конструкціям.

Зона вітальні з великими напівциркульними вікнами / Фото behance.net

Вікна – це те, що ні ми, ні наші клієнти не хотіли міняти. Вони виглядали пошарпаними, але все ж справді вражаючими й зіграли ключову роль у створенні атмосфери, якої ми прагнули. Ми застосували техніку повторення форм вікон і для дверних отворів, щоб створити збалансований простір, – поділилися дизайнери.

Акцентна картина у зоні вітальні / Фото behance.net

Також встановили освітлення вздовж усіх конструкцій з гіпсових плит, яке виконує кілька функцій. Практична функція полягає у вечірньому освітленні квартири, а декоративна – у зосередженні візуальної уваги на оригінальному покритті.

Трендові крісла у стилі модернізм, яким сто років / Фото behance.net

Щоб додати певної індивідуальності загальній кімнаті, ми нанесли на стіну барвистий, але все ж мінімалістичний малюнок. Інші стіни вільні від деталей, власники мають можливість повісити картини або ескізи, які вони зберуть з часом, – наголосили автори проєкту.

Загальний простір квартири / Фото behance.net

Робоче місце досить скромне, оскільки господарі не проводять багато часу за роботою вдома. Для них воно може знадобитися, щоб намалювати якісь ескізи або написати статтю.

Робоче місце / Фото behance.net

Спальна зона оточена вікнами, що дає господарям можливість насолодитися видом на старе місто. Штора у формі овалу підкреслює м'які лінії простору. Вона зберігає приватність спальної зони.

Спальна зона / Фото behance.net

З ліжка відкривається прекрасний вид на місто / Фото behance.net

Штора дозволяє створити інтимнішу атмосферу для власників / Фото behance.net

Вхід у ванну знаходиться за шафою, візуально приховуючи кімнату від гостей. Ванна кімната створена за таким самим принципом, як і сама квартира: менше деталей, але максимальна функціональність. Меблі були обрані також мінімалістичного стилю.

Вхід у ванну прихований дверцятами шафи / Фото behance.net

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Стильна бетонна раковина / Фото behance.net

Плитка оливкового кольору у поєднанні із "рідними" цегляними стінами – вау! / Фото behance.net

Сантехніка чорного кольору / Фото behance.net