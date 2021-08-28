Квартира-студія: як правильно оформити

Квартири-студії стали доволі популярними на сучасному ринку нерухомості. Давайте поміркуємо, як підкреслити переваги такого приміщення та не зіпсувати його зайвими деталями.

Власникам квартир-студій варто продумувати всі деталі інтер'єру. Зайві предмети заберуть площу, а "голий" простір навряд чи сприятиме затишку, яким має оповивати житло.

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Кухня – важливий елемент квартири-студії. Варто поміркувати, скільки площі ви готові їй відвести. Окрім того, не слід забувати про стіл. Громіздкі кухонні меблі не потрібні – для зручного відпочинку краще облаштувати кімнату. Для економії простору можна звернути увагу на розкладні столи – на ринку тепер достатньо варіантів, щоб обрати ідеальний саме для вас.

В квартирі-студії головне – баланс / Фото Homebook

Місце для сну – ще один важливий фактор. У квартирі-студії доведеться обирати між зручним двоспальним ліжком, яке подарує комфорт, та розкладним диваном, який дозволить зекономити площу. Якщо ретельно все продумати, то можна втілити обидва рішення.

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Ліжко та диван чудово вмістилися в одному просторі / Фото Homebook

Місце для зберігання – "болюча" точка квартир-студій. Тут на допомогу можуть прийти контейнери для речей, вішаки, місце для зберігання в меблях та невеликі шафи.

Правильно організований простір покриє усі потреби / Фото Homebook