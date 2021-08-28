Власникам квартир-студій варто продумувати всі деталі інтер'єру. Зайві предмети заберуть площу, а "голий" простір навряд чи сприятиме затишку, яким має оповивати житло.

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Кухня – важливий елемент квартири-студії. Варто поміркувати, скільки площі ви готові їй відвести. Окрім того, не слід забувати про стіл. Громіздкі кухонні меблі не потрібні – для зручного відпочинку краще облаштувати кімнату. Для економії простору можна звернути увагу на розкладні столи – на ринку тепер достатньо варіантів, щоб обрати ідеальний саме для вас.

В квартирі-студії головне – баланс / Фото Homebook

Місце для сну – ще один важливий фактор. У квартирі-студії доведеться обирати між зручним двоспальним ліжком, яке подарує комфорт, та розкладним диваном, який дозволить зекономити площу. Якщо ретельно все продумати, то можна втілити обидва рішення.

Ліжко та диван чудово вмістилися в одному просторі / Фото Homebook

Місце для зберігання – "болюча" точка квартир-студій. Тут на допомогу можуть прийти контейнери для речей, вішаки, місце для зберігання в меблях та невеликі шафи.

Правильно організований простір покриє усі потреби / Фото Homebook