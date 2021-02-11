Кругла кухня і скляні перегородки: як виглядає інтер'єр маленької квартири у Тель-Авіві

Мешканці цього невеликого простору працюють з дому. Дизайнерам вдалося розмістити на 50 квадратних метрах окрему кухню й спальню, а також робочу зону.

Квартира має площу 53 квадратних метри. Цей інтер'єр – чудовий приклад організації простору для життя на невеликій площі.

Цікаво Японське задзеркалля: в будинку вирізали шматок зсередини, щоб зробити його неймовірним



Квартиру розділили на дві зони: приватну та публічну / Фото Peled studios

Авторами інтер'єру стали дизайнери ізраїльської студії RUST architects. Квартира розташована в будівлі у міжнародному стилі. З вікон відкривається краєвид на центр Тель-Авіва.

Хоча будинок був зведений ще 85 років тому, у ньому зробили великі вікна та високі стелі. А от площа квартир досить маленька.



В інтер'єрі використали традиційні кольори та матеріали / Фото Peled studios

Власниками квартири стала молода пара. Вони працюють з дому, тому для дизайнерів обов'язковим було передбачити робочі місця.

Важливо було чітко розділити та структурувати простір. Зона кухні відокремлена від решти квартири. Вдалося також організувати велику кількість місць для зберігання речей.



Напівкруглі стіни в кухні накладали свої особливості на дизайн інтер'єру / Фото Peled studios

Квартиру розділили на 2 частини: особисту зону, до якої входить спальня, ванна кімната й гардероб, і публічну зону з вітальнею і кухнею.

Між двома частинами квартири розмістили дерев'яний короб із робочими місцями. Два робочих місця розділили за допомогою залізних рамок, скляних перегородок і дерев'яних конструкцій.



У зоні кухні вдалося розмістити все необхідне / Фото Peled studios

Вам сподобається У США продають дім, надрукований на 3D-принтері: що всередині

У квартирі максимально використали природне світло.



Конструкція з металу й дерева, що відділяє одну зону від іншої / Фото Peled studios

Найцікавішим дизайнерським рішенням стала кухня. Маленька площа з окремим вікном розташована у напівкруглій башті. Тут вдалося розмістити робочу поверхню і навіть круглий обідній стіл.

Більше фото квартири-студії в Тель-Авіві дивіться тут: