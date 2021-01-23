Ця квартира розташована в неймовірно красивому домі, що стоїть на березі затоки неподалік Стокгольма. Дизайнерам вдалося розмістити у маленькому просторі все необхідне для життя

У цьому будинку раніше була військова казарма. Тепер тут зробили якісний і сучасний простір для життя, повідомляє журнал Pufikhomes.

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У квартирі вдалося зробити невеликий другий поверх / Фото Pufikhomes

Площа однокімнатної квартири-студії складає усього 38 квадратних метрів. Високі стелі дали змогу зробити антресоль, на якій розміщена спальня.

Саме через історичне минуле будинку всі квартири мають унікальне планування.



Будинок, в якому розташована квартира-студія / Фото Pufikhomes

У квартирі великі вікна, що забезпечують велику кількість природного світла в помешканні.

Простір тут повністю відкритий. На першому рівні зробили кухню-вітальню.



На стінах висять сучасні картини / Фото Pufikhomes

Увагу приваблюють кольори: по-скандинавськи стримані, пастельні. Кухня у графітовому відтінку перегукується з кольором стін.



Великі вікна роблять квартиру дуже світлою / Фото Pufikhomes

Дерев'яна підлога створює відчуття затишку. У зоні вітальні розташували м'який безформенний диван, що підкреслює навмисну недбалість стилю лофт.

У спальні й дитячій кімнаті на другому рівні все виконали в стилі затишного мінімалізму.



Дитяча кімната на другому рівні / Фото Pufikhomes

Тут немає зайвих деталей і водночас є все необхідне для того, аби кімнати були функціональними.

Відкритий балкон дає змогу проводити час на свіжому повітрі. Тут розташували кавовий столик, диван і зробили невелику зону для відпочинку.



Балкон з зоною для відпочинку / Фото Pufikhomes

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