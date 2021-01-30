Наче синє місто в Марокко: як виглядає квартира-студія в Києві – фото інтер'єру

Стильна квартира від української студії дизайну. Небесні відтінки та відсутність тяжких елементів в інтер'єрі повністю відображають характер власниці.
Джерело: TABOORET development
Авторами проєкту під назвою R65 apartment стали українська дизайнерка Катерина Чуріна та її команда TABOORET Development.
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Різне покриття на підлозі ділить простір на зони / Фото TABOORET Development
Площа квартири становить 65 квадратних метрів. Простір розділили на функціональні зони: тут є відкрита кухня-вітальня та окрема спальня.
Світлі кольори в інтер'єрі створюють відповідний настрій / Фото TABOORET Development
Інтер'єр квартири нагадує про літо і переносить гостей у теплі країни. В помешканні використали багато небесно-блакитних відтінків.
В інтер'єрі використали небесно-сині відтінки / Фото TABOORET Development
Дизайнери відмовилися від важких елементів в інтер'єрі. Водночас їм вдалося зберегти функціональність кожної зони.
Ключовими у проєкті R65 apartment стали легкість, простір та світло. Дизайн відображає характер господині: її мрійливість та креативний підхід до кожної деталі.
Дзеркало у масивній рамі / Фото TABOORET Development
У квартирі використали багато світлого дерева: з нього зроблені кухонний фасад, підлога, меблі, дзеркало, що стоїть на підлозі.
Оригінальний інтер'єр зробили у спальні – тут є панорамне вікно з чудовим краєвидом. Біля вікна поставили робочий стіл. Узголів'ям ліжка стала декоративна ліпнина, яку наклеїли на стіну.
Спальня з оригінальним декором на стіні / Фото TABOORET Development
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