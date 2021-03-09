Меблі на колесах: фото інтер'єру квартири площею 30 метрів у Києві

Квартира розташована на лівому березі Києва, у житловому комплексі “Комфорт-Таун”. Спершу у ній мала мешкати одна людина – фотограф Вова Клєвєр.

Площа квартири невелика – 30 квадратних метрів. За період ремонту у власника з'явилася дівчина. До пари також приєднався кіт. Усім вистачило місця в новому помешканні.

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Стіни у квартирі пофарбували у білий колір / Фото The Village

Дизайн помешкання став розробкою власника та його друга – дизайнера та архітектора Дмитра Красного.

Господарю вдалося знайти цікаві рішення за допомогою YouTube-каналу Never Too Small. На ньому демонструють проєкти для маленьких квартир – до 50 квадратних метрів.



Квартиру поділили на зони / Фото The Village

Дизайнер Дмитро Красний запропонував скористатися ідеєю гнучкості при оформленні простору. Власник хотів розмістити вдома велике ліжко, бібліотеку, телевізор з PlayStation, а також вініловий програвач.

Так з'явилася ідея трансформувати простір у залежності від потреб. У квартирі зробили перепланування: знесли деякі перегородки, демонтували стінку між лоджією та кімнатою.



У санвузлі зробили душову зону та відкриті полиці / Фото The Village

У планах забудовника кухня була великою. Однак власник і його друг це змінили – розмістили кухню на коротшій стіні, щоб вона не займала так багато місця.

Єдиного стилю у помешканні немає. Автор проєкту розповідає, що для нього квартира стала чистим полотном.

Для мене було важливо створити інтер'єр, як чисте полотно, який Вова як творча людина потім буде наповнювати, – ділиться Дмитро Красний.

Саме тому в інтер'єрі немає великої кількості кольорів та текстур. Акценти тут створюють книги, рослини й картини.



В інтер'єрі майже немає кольорових акцентів / Фото The Village

Квартиру поділили на функціональні зони. Тут є спальна зона з ліжком, робоче місце з офісними меблями, а також зона вітальні з модульним диваном.

У ванній кімнаті зробили душову зону зі скляною перегородкою та дерев'яні полиці відкритого типу. Такий вибір дозволяє візуально розширити простір.

Більшість меблів власники робили власноруч. Купували тільки корпусні меблі та диван у вітальні.



Меблі на колесах допомагають швидко трансформувати простір / Фото The Village

Для того, щоб простір можна було легко трансформувати, значну частину меблів зробили на колесах. Наприклад, стіл у кімнаті можна використовувати як робочий, обідній, а також як місце для посиденьок із друзями.

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Щоб займатися спортом у квартирі, всі меблі можна розсунути. А журнальний столик можна використовувати як лавочку, коли приходять гості.

Вартість ремонту склала