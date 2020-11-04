Українські дизайнери створили проєкт інтер'єру дворівневої квартири у Новояворівську. Головними перевагами дизайну є сучасний стиль і кольорові акценти.

Проєкт створила львівська студія дизайну Nude.

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В інтер'єрі використали живі рослини / Фото nudedesign.com.ua

Площа квартири складає 180 квадратних метрів.

Стіни в помешканні переважно білі. Подекуди залишили необроблену цеглу – характерну рису стилю лофт.



Скляна перегородка між кухнею і вітальнею / Фото nudedesign.com.ua

Вітальня має два поверхи у висоту. Яскравим акцентом у цьому просторі став жовтий диван. Стелю оформлюють дерев'яні балки – конструкції, на яких тримається дах.



Цегляні стіни у стилі лофт / Фото nudedesign.com.ua

Кухня виконана повністю у білому кольорі, з чорними акцентами – побутовою технікою. Незвичним стало рішення оформити частину кухонного фартуха у вигляді крейдяної дошки. На дошці можна малювати, залишати "послання" один одному, формувати перелік покупок тощо.



Вбудована техніка на кухні / Фото nudedesign.com.ua

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Кухня відокремлена від зони вітальні скляною перегородкою. В інтер'єрі використали багато скла: воно пропускає світло до приміщень.



Сходи на другий поверх виглядають дуже сучасно / Фото nudedesign.com.ua

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