Квартира у стилі лофт: в Києві облаштували стильне помешкання в центрі – фото
Поблизу головної вулиці Києва – Хрещатика зявилося сучасне помешкання у стилі лофт. Апартаменти облаштували в комерційному приміщенні, яке було занедбаним протягом довгого часу. Ремонт зайняв близько двох років, але результат вийшов неймовірним. Більше про стильну квартиру у стилі лофт в центрі Києва – читайте в матеріалі.
Проєкт має назву "Heyloft" та має класичну для цього стилю "начинку", повідомляє Archdaily.
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За словами розробників, це помешкання має не лише житлову функцію. Зокрема тут облаштували коктейль-ресторан, експериментальну кухню, барну стійку, виставковий зал та місце для ді-джеїв.
Кухня в квартирі поєднана з вітальнею / Фото Archdaily
Під час ремонту дизайнери стикнулися не лише з проблемами класичного ремонту, адже приміщення раніше було комерційним, тож його довелось адаптовувати під житло.
В квартирі також багато текстилю / Фото Archdaily
Після дворічної реконструкції даху, фасаду та інтер'єру, квартира отримала найсучасніші технології опалення та енергоефективні вікна.
В квартирі багато антикваріату / Фото Archdaily
Всередині залишили "голі" стіни, а також металевий дах. Новими в квартирі є дерев'яні підлоги та меблі. Також дизайнери додали металеву платформу над кухнею та різної форми стільці і крісла.
Стару пічку також вирішили зберегти / Фото Archdaily
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В квартирі також є антикварні меблі та сучасні елементи декору.
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