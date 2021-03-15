Квартира у Стокгольмі розташована в мансардному поверсі – у ній є щось від скандинавських казок. Особливої атмосфери цій квартирі додають кольорові блоки й вишуканий скандинавський мінімалізм.

Автором проєкту стала Note Design Studio. Дизайнери намагалися максимально використати простір під дахом, щоб зробити житло комфортним.

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Зона відпочинку у квартирі / Фото Dezeen

Діти хотіли мати окремі спальні, однак спершу це здавалося неможливим – у квартирі просто не вистачало для цього місця. Однак дизайнерам вдалося трансформувати простір так, щоб зробити окремий куток для обох дітей.



Інтер'єр дитячої кімнати під стелею / Фото Dezeen

2 спальні вдалося розташувати безпосередньо під дахом. У кімнаті доньки змонтували повнорозмірну рожеву шафу. В одному з віконних отворів розташували невеликий письмовий стіл для домашніх завдань.



Робоче місце біля вікна / Фото Dezeen

Кімнату сина зробили подібною, але у ній використали шавлієво-зелені відтінки. Під нею розташована кухня. Усе разом нагадує єдиний блок, розділений на відсіки.



Дитяча та кухня формують єдиний блок / Фото Dezeen

Кухонні меблі також є шавлієво-зеленими. З ними контрастує стільниця, виготовлена з каменю з оранжевими вкрапленнями.



Кухня у шавлієвому відтінку / Фото Dezeen

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Такого ж зеленого кольору зробили й сходи на горище з дитячими спальнями. На першому поверсі центром уваги стала зона відпочинку, у якій розташували 2 великих дивани, вкритих кремовою шкірою. Тут же знайшла своє місце і домашня бібліотека.



Сходи на 2-й поверх / Фото Dezeen