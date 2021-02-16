Помешкання розташоване у Голосіївському районі. Дизайнери об'єднали кухню й вітальню, а дитячу кімнату зробили спальнею для двох братів.

У цій світлій квартирі в Голосіївському районі Києва мешкає молода родина. Спершу планування житла було стандартним, але господарі й дизайнери вирішили об'єднати вітальню та кухню.

Оригінально Як у кіно: 5 неймовірних ванних кімнат з окремо стоячими ванними



Біла кухня у скандинавському стилі / Фото The Village

Інтер'єр розробляли для 3 членів родини, але до завершення проєкту їх стало 4. У дитячій кімнаті зробили затишне місце для двох братів.



У квартирі багато акцентних елементів / Фото The Village

Власники хотіли світлу, затишну квартиру у скандинавському стилі, де буде приємно проводити час.



Вітальню об'єднали з кухнею / Фото The Village

У вітальні зробили зручний простір для того, щоб проводити час з дітьми й друзями. У спальні батьків цікавим акцентом стала зона відпочинку на лоджії. Тут є м'який диван, крісла і дверцята, аби можна було усамітнюватися.



У дитячій зробили дві відокремлені зони для братів / Фото The Village

Дитяча кімната вміщує 2 зони. Кожен з дітей має окреме ліжко, відділене перегородкою – це формує особистий простір малюків.

Цікаво Ретро-холодильник в інтер'єрі: цікаві ідеї з фото



Спальня із зоною відпочинку / Фото The Village

У квартирі поєднали меблі від місцевих виробників з продукцією IKEA. Вартість такого ремонту складає близько 30 тисяч доларів.

Більше фото квартири у скандинавському стилі в Києві дивіться тут: