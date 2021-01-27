Скандинавський стиль та Ілон Маск: фото інтер'єру невеликої квартири в Києві

У цій квартирі мешкає молода родина. Дизайнерам вдалося перепланувати простір і зробити не тільки вітальню та дитячу кімнату, а й зону спальні.

Джерело: The Village

Власники хотіли зробити свою квартиру стильною і затишною. Авторами проєкту стали Mosharova Design Studio.

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Квартира у скандинавському стилі / Фото The Village

У квартирі чимало речей в скандинавському стилі, адже його полюбляють господарі. Тут можна зустріти меблі й декор з IKEA: світильники, дитячі меблі, стільці, пуф та дзеркало у вітальні.



Колір кухонних фасадів співпадає з кольором стін / Фото The Village

Спершу квартиру планували розділити на відкриту кухню-вітальню та дитячу кімнату. Окремої спальні для дорослих не планували. Але дизайнери порекомендували все ж зробити спальне місце.



Господарі хотіли мати обідній стіл, а не барну стійку / Фото The Village

Квартиру перепланували: об'єднали кухню з вітальнею, а також санвузол.

Спальну зону поділили на дві частини: дорослу та дитячу. Це вдалося зробити завдяки двосторонній шафі.



Завдяки вбудованій шафі вдалося відокремити зону спальні / Фото The Village

У дитячій зробили нижню нішу для іграшок – це суттєво економить простір. Кімнату для маленького хлопчика не хотіли оздоблювати звичними шпалерами з іграшками або тваринами. Допоміг Ілон Маск та запуск ракети SpaceX – інтер'єр у кімнаті зробили космічним.



Дитяча кімната в космічному стилі / Фото The Village

З вітальні є вихід на балкон. Його вирішили не приєднувати до кімнати, а зберегти як окрему зону для роботи та відпочинку.



Балкон відділили скляною перегородкою / Фото The Village

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