Один з найвідоміших у світі журналів про дизайн Dezeen оголосив найкращі інтер'єри року. Серед квартир перемогу здобула колишня друкарня в Іспанії, яку перетворили на резиденцію.

Про переможців у всіх номінаціях повідомляє офіційний сайт Dezeen.

Детальніше про інтер'єр квартири-переможця: Зі старої майстерні зробили стильну квартиру: фото цікавого інтер'єру з Іспанії



Квартира стала прикладом реновації старого приміщення / Фото Dezeen

У номінації Apartment interior of the year ("Інтер'єр квартири року" – ред.) перемогла іспанська квартира під назвою La Nave.

Житло створили на місці старої друкарні.



У цьому житлі незвичне планування / Фото Dezeen

Цей проєкт розглядає соціальні та екологічні проблеми при реконструкції наявного простору, – відзначили судді.

У центрі квартири зробили санвузли / Фото Dezeen

Приміщення площею 340 квадратних метрів пристосували під потреби сім'ї. Спершу тут був відкритий простір. Архітекторам довелося розмістити санвузли в центрі приміщення – адже усі комунікації були підведені до колон, що підтримували дах.

Актуально: Як обрати стиль інтер'єру: 5 простих кроків від дизайнера



В інтер'єрі використали традиційні для Іспанії матеріали / Фото Dezeen

В інтер'єрі використали глазуровану цеглу, скляні мозаїки й соснове дерево. Цікавим рішенням стало розмістити біля вікон зимовий сад – він виконує роль теплового буфера.