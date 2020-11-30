Квартира року від Dezeen: який інтер'єр виграв престижний конкурс
Один з найвідоміших у світі журналів про дизайн Dezeen оголосив найкращі інтер'єри року. Серед квартир перемогу здобула колишня друкарня в Іспанії, яку перетворили на резиденцію.
Про переможців у всіх номінаціях повідомляє офіційний сайт Dezeen.
Детальніше про інтер'єр квартири-переможця: Зі старої майстерні зробили стильну квартиру: фото цікавого інтер'єру з Іспанії
Квартира стала прикладом реновації старого приміщення / Фото Dezeen
У номінації Apartment interior of the year ("Інтер'єр квартири року" – ред.) перемогла іспанська квартира під назвою La Nave.
Житло створили на місці старої друкарні.
У цьому житлі незвичне планування / Фото Dezeen
Цей проєкт розглядає соціальні та екологічні проблеми при реконструкції наявного простору, – відзначили судді.
У центрі квартири зробили санвузли / Фото Dezeen
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В інтер'єрі використали традиційні для Іспанії матеріали / Фото Dezeen
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