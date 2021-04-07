Квартира в радянській п'ятиповерхівці Києва потрапила на сторінки міжнародного видання: фото

Про невелику квартиру в Києві написало авторитетне міжнародне видання Dezeen, яке спеціалізується на архітектурі та дизайні. В інтер'єрі, дизайнеркою якого стала Ольга Фрадіна, використані темні кольори та природні текстури. Дивіться, як завдяки цьому вдалось осучаснити помешкання.

Дизайнерка перепланувала маленьку квартиру в Києві, створивши простору вітальню у темних тонах, де власник зможе проводити медитації та чайні церемонії. Квартира площею 45 квадратних метрів розташована на верхньому поверсі п’ятиповерхового радянського житлового будинку і належить молодому модельєру.

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Інтер'єр вітальні з використанням темних тонів / Фото dezeen

Було очевидно, що необхідне перепланування, щоб зробити достатньо місця для всіх функціональних зон, – поділилася Фрадіна. – Це нагадувало складання пазлу, допоки кожна частина не опинилася на своєму місці.

Перепланування дозволило влаштувати невеличку робочу зону / Фото dezeen

Цегляна кладка по всій квартирі пофарбована у насичений синій колір. Розташування спальні та кухні було змінено, щоб створити великий житловий простір відкритого плану, що вміщає обідню зону, домашній кабінет, гардероб та чайну зону.

Журнальний столик, який використовують для чайної церемонії / Фото dezeen

Дизайнерка вміло збалансувала темні кольори з природними текстурами, щоб багатофункціональний простір не виглядав "надмірним". Цегляні стіни пофарбовані в глибокий синій колір, а стелі з соснового дерева пофарбовані у коричневий. Щоб досягти відкритого простору, було вирішено забрати всі міжкімнатні двері, а спальню відгородити за допомогою шторки.

Темно-синя цегляна кладка у поєднанні зі світлим деревом виглядає дуже ефектно/ Фото dezeen

Прості геометричні лінії додають легкості простору. Сучасні меблі поєднані з традиційною керамікою, що була виготовлена спеціально для проєкту у співпраці зі студією кераміки 8 Komora.

Місце для зберігання до стелі / Фото dezeen

По всій квартирі темно-сірий мікроцемент на підлозі, який, за словами дизайнера, створює "ідеальний фон" для грубої фактури навколишніх меблів та предметів будинку.

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Збережений диван зі старого інтер'єру та авторська кераміка на полицях / Фото dezeen

Протягом останніх років стабільності та безпеки у нас були яскраві білі простори, які можна відкрити, – сказала вона в інтерв'ю Dezeen. – Але в темні часи, коли політичний та економічний клімат стає дедалі більш невизначеним, хочеться свого гніздечка.

Мінімалістична кухня без верхніх шаф / Фото dezeen