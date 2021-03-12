Квартира на продаж – як не втратити в ціні: 4 важливих моменти

Чимало людей купують квартири, щоб вкласти гроші. Розповідаємо, як придбати правильний варіант житла, який можна буде продати та не втратити в ціні.

Щоб квартира радувала вас, а також стала хорошою інвестицією, зверніть увагу на поради, що допоможуть обрати правильний варіант. Не потрібно купувати перше-ліпше помешкання за найнижчою ціною.

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Новобудова може перетворитися на довгобуд

Звісно, найпривабливіші ціни на квартири – в будинках, які ще не збудовані. Однак такий будинок може так ніколи й не з'явитися через економічну кризу або недобросовісність тих, хто його зводить.

Новий будинок може впасти у ціні



Поцікавтеся тим, яка інфраструктура у районі, де ви купуєте квартиру / Фото Etb

Особливо, якщо він розташований у районі з погано розвиненою інфраструктурою. Квартири у таких місцях з часом будуть цінитися менше.

Надто дешеві квартири є підозрілими

Особливо це стосується житла на "вторинному ринку". Ці квартири можуть мати суперечливу історію та юридичні моменти, які не вдасться з'ясувати у момент купівлі.



Дешеві варіанти квартир можуть мати неприємні сюрпризи / Фото Faqindecor

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Старі будинки можуть знести

Тому перш ніж купувати житло в старих малоповерхових будівлях, ознайомтеся з генеральним планом міста.