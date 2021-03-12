Квартира на продаж – як не втратити в ціні: 4 важливих моменти
Чимало людей купують квартири, щоб вкласти гроші. Розповідаємо, як придбати правильний варіант житла, який можна буде продати та не втратити в ціні.
Джерело:Realty.tut.by
Щоб квартира радувала вас, а також стала хорошою інвестицією, зверніть увагу на поради, що допоможуть обрати правильний варіант. Не потрібно купувати перше-ліпше помешкання за найнижчою ціною.
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Новобудова може перетворитися на довгобуд
Звісно, найпривабливіші ціни на квартири – в будинках, які ще не збудовані. Однак такий будинок може так ніколи й не з'явитися через економічну кризу або недобросовісність тих, хто його зводить.
Новий будинок може впасти у ціні
Поцікавтеся тим, яка інфраструктура у районі, де ви купуєте квартиру / Фото Etb
Особливо, якщо він розташований у районі з погано розвиненою інфраструктурою. Квартири у таких місцях з часом будуть цінитися менше.
Надто дешеві квартири є підозрілими
Особливо це стосується житла на "вторинному ринку". Ці квартири можуть мати суперечливу історію та юридичні моменти, які не вдасться з'ясувати у момент купівлі.
Дешеві варіанти квартир можуть мати неприємні сюрпризи / Фото Faqindecor
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Старі будинки можуть знести
Тому перш ніж купувати житло в старих малоповерхових будівлях, ознайомтеся з генеральним планом міста.
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