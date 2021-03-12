Якщо ви переймаєтеся проблемою тісного житла, погляньте на цю чудову ідею оформлення крихітної квартири. Розповідаємо, як жити комфортно на площі, трохи більшій за 20 метрів.

Популярний Youtube-канал Never too small демонструє приклади облаштування маленьких квартир з усього світу. Квартира в Сіднеї має площу 24 квадратних метри. У ній вдалося розташувати відкриту вітальню з кухнею, а також відокремлену спальню.

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Загальний вигляд квартири / Фото Never too small

Спершу здається, що це неможливо. Однак у цьому помешканні використали сучасні технології та креативні ідеї.



Так виглядає планування квартири / Фото Never too small

Спальню зробили у балконній ніші. Від загального простору її відокремлює розсувна стіна. Ліжко розташували на подіумі. У ньому можна зберігати чималу кількість речей. Також біля ліжка розташували невеликий гардероб.



Білий колір в інтер'єрі робить приміщення візуально більшим / Фото Never too small

Архітектор Бред Шварц розповідає, що у квартирі зробили перепланування. Завдяки цьому житлова площа у помешканні стала більшою.



Окрема спальня біля вікна​ / Фото Never too small

У квартирі є санвузол. У результаті перепланування його зробили вужчим, щоб розширити простір кухні-вітальні. До санвузла ведуть приховані двері, що стали гармонійним продовженням фасаду кухні. Всередині ванної кімнати облаштували душову кабіну, мийку, туалет та полиці для речей.



Санвузол досить комфортний / Фото Never too small

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Вночі розсувні двері закривають кухню / Фото Never too small

Кухню зробили надзвичайно лаконічною. У ній вдалося розмістити холодильник, посудомийку, плиту на 2 конфорки й невелику робочу поверхню. Фасади білого кольору роблять простір візуально більшим.

Перегляньте відеоогляд невеликої квартири у Сіднеї: