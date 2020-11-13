Житло створили для дівчини, яка хоче жити окремо від батьків. Автори проєкту називають такий інтер'єр сучасним українським стилем.

Про квартиру-студію на Печерську розповідає The Village.

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Квартира у світлих кольорах / Фото The Village

Житло розташоване у серці Києва – на Печерську. Автором проєкту стала студія Сергія Махна.

Стандартне двокімнатне помешкання від забудовника перетворили на сучасну студію. Архітектори приєднали балкон до кухні й розділили приміщення на гостьову і спальну зони.



В інтер'єрі багато неправильних форм / Фото The Village

Головним акцентом у квартирі стали стіни: вони вкриті декоративною штукатуркою в стилі хати-мазанки. Також тут немає типового зонування – у квартирі все плавно перетікає одне в інше. З кухні ви опиняєтеся в їдальні, звідки витікає вітальня і спальня.



Кухня білого кольору / Фото The Village

На кухні приваблює увагу стільниця. Її виготовили з рваного граніту й штучного каменю на індивідуальне замовлення.

Тут є велике панорамне вікно, крізь яке чудово видно околиці. Балкон після перепланування та утеплення став частиною кухні.



Обідня зона з плетеним світильником / Фото The Village

У квартирі зробили два санвузли. Головний з них розташований у спальні. Окремо стояча ванна відгороджена від основного простору скляною перегородкою.



У спальні використали скляні перегородки / Фото The Village

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Ванну кімнату оздобили у світло-коричневих відтінках. Мийку незвичної форми виготовили в студії кераміки Сергія Махна.



Керамічну раковину виготовили на замовлення / Фото The Village

Особливу увагу у квартирі приваблюють світильники. Більшість з них – керамічні, а один – з лози. Кераміку зробили в студії Сергія Махна, а для плетеного довелося знайти окремого майстра.



Керамічний світильник в інтер'єрі / Фото The Village

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