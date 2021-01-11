Квартира розташована в Печерському районі Києва, на 9-му поверсі 11-поверхового будинку. Звідси відкривається краєвид на відомий пам'ятник "Батьківщина-Мати".

Саме тому цей проєкт назвали Motherland Home. Про інтер'єр квартири для молодої сім'ї в Печерському районі Києва повідомляє журнал The Village.

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Кухню зробили з натурального дерева / Фото The Village

Автором проєкту стала дизайнерка студії Smart Design Юлія Саченко. Основним побажанням господарів було зробити простір комфортним та сучасним.

Серед викликів, що стояли перед дизайнеркою, був вузький коридор, який треба було зробити відкритішим. Також господарі хотіли мати місця для відпочинку з друзями.



На стіні у зоні вітальні залишили необроблену цеглу / Фото The Village

Основним в інтер'єрі став стиль хюґе. Акцент зробили на меблі та декор від українських виробників.

Одразу при вході у квартиру гості потрапляють в хол. Усі двері в помешканні виконали в техніці прихованого монтажу. Далі йде відкрита зона кухні з вітальнею. Раніше тут було дві окремих кімнати з балконами, однак перегородку між ними знесли.

На одному з балконів зробили лаунж-зону з лежаком. Саме звідси відкривається чудовий краєвид на "Батьківщину-Мати".



Диван можна трансформувати / Фото The Village

Диван у вітальні має назву "Халабуда" – з нього можна зробити будь-яку форму. Позаду домашнього кінотеатру зробили оригінальну стіну: вона має фактуру під окислений метал.

У зоні кухні зробили фасади з натурального дуба та дерев'яний стіл від українського майстра.

На невеликому балконі в зоні кухні-вітальні облаштували барну стійку з натурального дерева. Тут господарі снідають, а також зустрічають гостей.



У спальні використали приховану підсвітку / Фото The Village

Далі йде зона кабінету, створеного для власника оселі. Увагу тут приваблює стільниця, що займає всю ширину кімнати. Її розташували перед вікном.

Санвузол у квартирі поділили на дві частини: зону туалету та основну ванну кімнату. У ній використали текстуру каменю та дерева, а на підлозі встановили плитку.



Стіни у ванній кімнаті оздобили каменем / Фото The Village

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