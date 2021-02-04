Сучасний інтер'єр спокійних відтінків, зручність і комфорт – такою зробили сучасну квартиру для оренди в Києві. Окрім того, дизайнери хотіли досягти повної ергономічності.

Джерело: The Village

Як повідомляє журнал The Village, квартира розташована у ЖК "Французький квартал", поблизу Либідської площі. Автором проєкту став дизайнер Олесь Кунцевич.

Незвично Жити у вежі: як з водонапірної башти зробили стильний дім і скільки це коштує



Білий колір візуально розширює невелику площу / Фото The Village

У помешканні використали обмежений набір кольорів – аби охопити максимальну кількість потенційних орендарів. Основним кольором обрали білий – він допоміг візуально розширити площу невеликої квартири.



Дерев'яна кухня з вбудованою технікою / Фото The Village

Головною "родзинкою" квартири став дерев'яний куб, у якому розмістили кухню та господарську шафу. Цю ідею використали ще й для того, аби приховати великий короб вентиляційного каналу.



Куб із вбудованою кухнею та шафою / Фото The Village



Спальню виконали у тій же кольоровій гамі, що й решту квартири / Фото The Village

Корпусні меблі у квартирі виконані на замовлення. Перевагу надавали українським виробникам: адже вони пропонують нижчу ціну і хорошу якість.



Стільці – репліка відомої фабрики Gubi / Фото The Village

Бюджет ремонту склав 35 тисяч доларів. 15 з них пішло на будівельні роботи й ремонт, а решта – на сантехніку та меблі.

Читайте Домашній офіс після карантину: 5 ідей від провідних дизайнерів

Більше фото квартири для оренди в Києві дивіться тут: