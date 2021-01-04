Помешкання розташоване в Приморському районі Одеси. З невеликої квартири та горища зробили сучасний дворівневий простір для сім'ї.

Про двоповерхову квартиру в Одесі повідомляє The Village.

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У білому інтер'єрі зробили яскраві акценти / Фото The Village

Авторами проєкту та власниками квартири стали одеський архітектор Леонід Круковський та його дружина Ніна Булацька.

Житло зробили з двох приміщень: невеликої квартири площею 45 квадратних метрів на четвертому поверсі та горища. Горище перетворили в мансардний поверх площею 135 квадратних метрів.

Будинок, у якому архітектори зробили своє затишне житло, належить старого фонду. Тому перед ремонтом тут довелося оновити перекриття, замінити вікна та укріпити дах.



Кухня у чорно-білому кольорі / Фото The Village

В інтер'єрі використали мінімальну кількість деталей. Ремонт зробили недорогим, адже значна кількість коштів знадобилася для реконструкції.

Основним кольором у квартирі став білий. Ним пофарбували стіни з цегли, попередньо вкривши їх гіпсом.



Дитяча кімната з мінімалістичним інтер'єром / Фото The Village

Цікавим інтер'єрним рішенням стало подвійне вікно. У перекритті між поверхами зробили отвір, щоб додати природного світла на перший поверх. Воно потрапляє крізь мансардне вікно. А в самому отворі встановили гамак, що став улюбленим місцем для ігор дитини.

На першому поверсі розташували хол та кухню, об'єднану з вітальнею. Також тут є гостьовий санвузол і пральня. У вітальні встановили натуральний камін, димар від якого вивели на дах.



У вітальні встановили натуральний камін / Фото The Village

Кухню виконали у світлих відтінках. Дерев'яна стільниця переходить у барну стійку. Увагу приваблюють світильники – їх знайшли на одному з одеських підприємств, відреставрували та пофарбували.

На другому поверсі розташований просторий хол з робочими місцями. З нього є виходи на терасу, до ванної кімнати й трьох спалень.



На другому поверсі в усіх кімнатах є мансардні вікна / Фото The Village

У всьому помешканні панує мінімалізм. Спальня господарів виконана у білому кольорі. У ній є мансардне вікно та ще один вихід на терасу. У дитячій встановили тільки маленьке ліжко з балдахіном. Такий же мінімум меблів і в гостьовій кімнаті.

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Тераса, оточена стінами з усіх сторін / Фото The Village

Улюбленим місцем господарів та гостей є тераса на другому поверсі. Вона з усіх боків оточена стінами будинку – тобто її нікому не видно. Тут є стіл, диван і невеликий гриль. Влітку господарі проводять на терасі більшість свого часу.

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