Спочатку дизайн квартири зробили для чоловіка, який планував її здавати в оренду. Власник хотів, щоб вона була затишною, щоб люди зайшли й відразу захотіли її орендувати. Серед обов'язкових вимог – спальня й місце для відпочинку з друзями.

У квартирі зробили невелике перепланування: зменшили спальню і завдяки цьому додали окрему гардеробну кімнату. У коридорі встановили шафу з вішаками , за якими є приховане місце для зберігання комунікацій в квартирі, пише видання The Village.

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Поруч на стіні встановили велике дзеркало з чорною рамою. Шафу вирішили не робити великою, адже весь верхній одяг зберігається в гардеробі. Там також є полички й місце для зберігання побутових речей.



Кухня у квартирі з'єднана із вітальнею / Фото The Village

На кухні використали білу глянцеву плитку, а холодильник, посудомийну машину та мікрохвильовку вбудували в кухонні меблі. Витяжку сховали за дерев'яну шафу, також угорі додали глибокі шафи для зберігання. Над верхніми шафами й під стільницею вмонтували підсвітку.

Підсвітка під стільницею – це дуже зручно, бо вона підсвічує все, що є в цих ящиках. Також ця підсвітка реагує на рух, для цього є спеціальний датчик,

– пояснила дизайнерка.

У спальні поклеїли на стіну накладні панелі, а потім художниця Євгенія Добряк градієнтом розмальовувала стіну. Під стелею використали закарнизну підсвітку з боку ліжка й біля телевізора – це основне освітлення у спальні.



Гардеробна кімната невелика, але вмістка / Фото The Village

Скрізь у квартирі для підлоги використали вініл – це покриття більш практичне, ніж ламінат, не боїться води та стійке до подряпин.



Саму кухню не перенасичували світлом / Фото The Village

У ванній кімнаті сховали пральну машинку під стільницю з раковиною, над унітазом сховали бойлер і зробили технічну зону.

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