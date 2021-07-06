Квартира в Мадриді, що вражає своєю функціональністю: фото
Джерело:design-milk.com
Креативні рішення цієї квартири вражають! Дизайнерам вдалося створити затишний та функціональний простір, який не хочеться покидати. Елементи стилю лофт, багато дерева та зелені не залишать нікого байдужим. Переглядайте фото проєкту у нашому матеріалі.
"UPHouse" – це недобудована квартира площею 60 квадратних метрів у Мадриді, проєкт розроблений студією cumulolimbo, яка додала структурності простору. Високі стелі залишають місце для відкритого другого поверху, який виконує функціює спальні.
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Простір на східній стороні виступає як відкрита житлова зона, тоді як менший західний простір – більш приватний. Білі стіни, перероблена фанера, сталеві та бетонні підлоги створюють атмосферу у квартирі, подібну на горище, яка ідеально балансує між сучасним та промисловим дизайном інтер'єру.
На 2-й поверх можна дізнатися через металеву драбину, що складається, при потребі / Фото design-milk.com
Функціональні сходи спираються на подовжену кухонну стільницю, як сходинку і мають поворотну точку, а також переносну драбину, яка витягується знизу, коли це необхідно.
Дуже зручне рішення, яке економить простір / Фото design-milk.com
Чорно-біла плитка створює графічний фон для кухні, доповнюючи чорні металеві кухонні шафи.
Лінійна кухня без верхніх шаф / Фото design-milk.com
Смілива синя стіна у ванній – єдиний колір, який застосували в дизайні. Діагональні квадратні металеві труби імітують кути плитки на кухні.
Санвузол / Фото design-milk.com
Санвузол / Фото design-milk.com
Металева ромбоподібна конструкція / Фото design-milk.com
У приватній зоні квартири стіни обшили переробленою фанерою зі старих контейнерів для електронного обладнання. Панелі допомагають відбивати природне світло та створюють криволінійну стелю зверху.
Класний простір для творчості / Фото design-milk.com
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Кашпо та вазони розміщені по всій квартирі та додають затишку / Фото design-milk.com
Спальня це – кругле біле ліжко та дві тумбочки. Зручна раковина знаходиться перед дзеркалом – ідеально підходить для миття обличчя перед сном.
Оригінальне та практичне рішення / Фото design-milk.com
Затишний куточок у квартирі / Фото design-milk.com