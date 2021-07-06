"UPHouse" – це недобудована квартира площею 60 квадратних метрів у Мадриді, проєкт розроблений студією cumulolimbo, яка додала структурності простору. Високі стелі залишають місце для відкритого другого поверху, який виконує функціює спальні.

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Простір на східній стороні виступає як відкрита житлова зона, тоді як менший західний простір – більш приватний. Білі стіни, перероблена фанера, сталеві та бетонні підлоги створюють атмосферу у квартирі, подібну на горище, яка ідеально балансує між сучасним та промисловим дизайном інтер'єру.

На 2-й поверх можна дізнатися через металеву драбину, що складається, при потребі / Фото design-milk.com

Функціональні сходи спираються на подовжену кухонну стільницю, як сходинку і мають поворотну точку, а також переносну драбину, яка витягується знизу, коли це необхідно.

Дуже зручне рішення, яке економить простір / Фото design-milk.com

Чорно-біла плитка створює графічний фон для кухні, доповнюючи чорні металеві кухонні шафи.

Лінійна кухня без верхніх шаф / Фото design-milk.com

Смілива синя стіна у ванній – єдиний колір, який застосували в дизайні. Діагональні квадратні металеві труби імітують кути плитки на кухні.

Санвузол / Фото design-milk.com

Санвузол / Фото design-milk.com

Металева ромбоподібна конструкція / Фото design-milk.com

У приватній зоні квартири стіни обшили переробленою фанерою зі старих контейнерів для електронного обладнання. Панелі допомагають відбивати природне світло та створюють криволінійну стелю зверху.

Класний простір для творчості / Фото design-milk.com

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Кашпо та вазони розміщені по всій квартирі та додають затишку / Фото design-milk.com

Спальня це – кругле біле ліжко та дві тумбочки. Зручна раковина знаходиться перед дзеркалом – ідеально підходить для миття обличчя перед сном.

Оригінальне та практичне рішення / Фото design-milk.com

Затишний куточок у квартирі / Фото design-milk.com