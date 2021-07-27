Маленька Японія в центрі Варшави: фото неймовірно легкого та світлого інтер'єру

У квартирі площею понад 300 квадратних метрів час, наче зупиняється, а атмосфера творчості пронизує кожен предмет інтер'єру. Мінімалістичний дизайн відсилає до японської естетики, яка переплітається з найкращими європейськими рішеннями.

Пара, яка проживала в історичній багатоповерхівці в центрі Варшави, вирішила створити тут простір, який би дозволяв відпочити від міського шуму. Це завдання доручили дизайнерському дуету Studio Organic. Студії вдалося продумати кожен куток таким чином, щоб тут не відчувалося міської суєти, а час йшов повільніше.

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Відсутність перегородок та стін



Квартира з легким та світлим інтер'єром / Фото amazingarchitecture

В інтер'єрі немає традиційного поділу. Весь простір відкритий, що ще більше підкреслює легкість, яка домінує у квартирі. Це враження посилює і висота приміщення, яка становить близько 3,5 метрів. Приватна частина квартири (спальня і ванна) розташована в центральному кубі, який частково закритий стінами з дерев'яних рейок.



Квартира з легким та світлим інтер'єром / Фото amazingarchitecture



Квартира з легким та світлим інтер'єром / Фото amazingarchitecture

Житлова зона складається з кухні, їдальні та місця для відпочинку з декоративною піччю.

Східні віяння



Квартира з легким та світлим інтер'єром / Фото amazingarchitecture



Квартира з легким та світлим інтер'єром / Фото amazingarchitecture

Автори проєкту черпали натхнення в поїздці до Японії. Однак, створений ними інтер'єр, – це не просто зображення філософії Сходу, а переосмислення культури, яка накладається на реалії Варшави.

Проєкт нагадує хитромудру головоломку, в якій найважливішими елементами є світло, рослини, поєднання кольорів і фактур.

Ще одним важливим фактором, який вплинув на проєкт, була пристрасть до йоги. Інтер'єр відбиває принципи древньої практики – гармонічність, врівноваженість, вишуканість та простота.

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Розкішний мінімалізм



Квартира з легким та світлим інтер'єром / Фото amazingarchitecture

Квартира виглядає аскетично, проте в ній достатньо тепла й затишку. Стіни покриті спеціально зістареним тинькуванням. Це ідеальне тло для картин Томека Барана. Серце будинку – денна зона, оформлена з урахуванням європейського стилю.



Квартира з легким та світлим інтер'єром / Фото amazingarchitecture

Модульні дивани створюють багато комфортного простору для відпочинку, а конічні світильники, які є ідеальним елементом для високих кімнат, додають інтер'єру особливого характеру.



Квартира з легким та світлим інтер'єром / Фото amazingarchitecture

Великою перевагою квартири є скління, завдяки якому інтер'єр перегукується з навколишнім середовищем. Вітальня виходить на простору терасу, залиту декоративними травами і підстриженими кущами.

Більше фото мінімалістичної квартири: