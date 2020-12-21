Щороку престижне видання про дизайн інтер'єрів називає переможців у різних номінаціях. Серед 10 найкращих домашніх інтер'єрів відзначили й житло в Києві. Розповідаємо про найбільш оригінальні інтер'єри року.

Про 10 найкращих проєктів повідомляє офіційний сайт журналу Dezeen.

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Квартира EGR, Київ, Україна



Квартира зі шторами замість стін / Фото Dezeen

Проєкт був створений студією Ater Architects. Простір тут достатньо невеликий. Саме тому архітектори вирішили знести перегородки й замінити їх на штори кобальтово-синього кольору.

MA House, Воклюз, Франція



Інтер'єр будинку в сільській місцевості / Фото Dezeen

Це житло архітектор Тімоті Мерсьє спроєктував для батьків. Воно має гармоніювати з сільським пейзажем довкола. Тому в інтер'єрі використали побілені стіни та сільські меблі.

Будинок V, Братислава, Словаччина



Стіни в будинку оздоблені старовинною цеглою / Фото Dezeen

На місці цього дому була руїна. Цеглу з неї використали в інтер'єрі Будинку V. Проєкт зробив архітектор Мартін Скочек.

Квартира в Единбурзі, Великобританія



Квартиру зробили світлою / Фото Dezeen

Це дім Люка та Джоанни Макклелланд. Вони хотіли зробити своє житло якомога світлішим. Тому пофарбували стіни в білий колір і розширили дверні отвори, аби ті пропускали якомога більше світла.

Imperfect Residence, Гонконг



Матеріали з природними дефектами є "родзинкою" стилю вабі-сабі / Фото Dezeen

Квартиру зробила студія NC Design & Architecture. Тут використали матеріали з природними дефектами: нерівні відрізи мармуру, неідеальні стіни та окислену мідь. Такий підхід спирається на цінності японської філософії вабі-сабі: вона заохочує знаходити красу в недосконалості й швидкоплинності.

Kew Residence, Австралія



В цьому будинку багато дерева і скла / Фото Dezeen

Архітектор Джон Уордл переробив своє житло після того, як його троє дітей виросли й поїхали з дому. Тепер це помешкання схоже на кокон, у якому демонструються книги та керамічні вироби, зібрані протягом багатьох років.

Urban Cabin, Італія



Незвично виглядають стіни, вкриті фанерою / Фото Dezeen

Це крихітне помешкання площею усього 25 квадратних метрів. Ліжко тут виконує функцію коробки для зберігання речей, а в шафі ховається пральна машина. В оздобленні інтер'єру використали незвичний матеріал – фанеру.

Nagatachō Apartment, Токіо, Японія



В інтер'єрі використали яскраві кольори / Фото Dezeen

Автором став Адам Натаніель Фурман. Він перетворив квартиру на "місце щастя, радості та легкості". У квартирі використали кавуново-зелену підлогу на кухні, бузковий килим в обідній зоні, а у ванній кімнаті встановили лимонно-жовті крани та молочно-оранжеву плитку.

Flat House, Великобританія



Стіни мають текстуровану поверхню / Фото Dezeen

Цей дім побудували з екологічного матеріалу – суміші конопель та вапна. Він має нульовий вуглецевий слід. Всередині тут досить затишно завдяки теплим текстурованим поверхням, дерев'яним меблям і плетеним килимам.

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Casa A690, Мексика



Білі стіни, дерево і великі вікна роблять цей будинок довершеним / Фото Dezeen

Архітектор Дельфіно Лозано створив дім із поєднанням мексиканських та середземноморських інтер'єрів. Тут використовують "прості й чисті матеріали", майже у кожній кімнаті зробили білі стіни та вбудовані дерев'яні меблі.