Це помешкання розташоване на Теремках в українській столиці. Мешканці хотіли квартиру, у якій буде комфортно жити та відпочивати.

Про інтер'єр квартири в Києві повідомляє The Village.

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У квартирі багато синіх та рожевих акцентів / Фото The Village

Дизайн цієї квартири – яскравий та оригінальний. Власники не хотіли, щоб їхнє житло було "консервативним" або "холодним".

У квартирі, що має форму літери "Г", зробили кухню-вітальню, спальню господарів та дитячу. Тут є два санвузли й невелика комора.



У зоні вітальні розташований масивний сірий диван / Фото The Village

Цікавим стало виконання підлоги: у зоні кухні-вітальні підлогу вкрили плиткою. Таке рішення прийняли з огляду на те, що в сім'ї є пес. Підлогу зробили з керамограніту, що має текстуру дерева.



Дитяча кімната з помаранчевим декором на стелі / Фото The Village

У всіх приміщеннях є яскраві акценти. Найтеплішою вийшла дитяча кімната: її оздобили у синьому й помаранчевому кольорі. В кімнаті встановили двоярусне ліжко. Верхній поверх вміщує постіль, а внизу поставили розкладний диван. Увагу приваблює принт на стелі – він схожий на гігантські конфетті, що приклеїлися до поверхні.



Візерунок на стіні у вітальні / Фото The Village

У вітальні стіни пофарбували в білий та синій кольори. На одній зі стін зробили візерунок, що нагадує хмари на дитячих малюнках. Він не тільки прикрашає кімнату, а й приховує двері до спальні.



Дзеркало у рожевій рамі / Фото The Village

Основний санвузол зробили дуже стильним. Він виконаний у білих та рожевих кольорах, з червоними та синіми акцентами. Інтер'єр цього санвузла нагадує кадр з фільму.

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Санвузол у помаранчевому кольорі / Фото The Village

Другий санвузол розташований у спальні господарів разом з невеликим гардеробом. Стіни у цих приміщеннях оздобили у помаранчевому кольорі.



Невеликий гардероб / Фото The Village

А саму спальню поділили на дві зони: робочу й зону відпочинку. Їх відзначили кольорами на стелі: блакитний відмежовує зону з ліжком, а робочий простір пофарбували у білий.



Оригінальні шпалери у спальній кімнаті / Фото The Village

Оригінальними є шпалери у спальні: візерунок на них нагадує хмаринки на літньому небі або гірський туман.

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