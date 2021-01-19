Інтер'єр цієї невеликої квартири в Києві став поєднанням стилю лофт та домашнього затишку. Сучасні форми та лінії, пастельні кольори та стримані форми – усе це робить дизайн довершеним.

В українській столиці стає усе більше сучасних помешкань з оригінальним дизайном. Про інтер'єр стильної квартири в Голосіївському районі Києва повідомляє The Village.

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У квартирі зробили акцент на структуру бетону і дерева / Фото The Village

У помешканні площею 80 квадратних метрів живе молода сім'я з маленькою донькою.

Автором проєкту стала дизайнерка Марія Сохацька. Квартиру планували просторою, світлою і безпечною для дитини.



У всьому помешканні встановили вбудовані двері / Фото The Village

Наприклад, на кухні обладнали острів – так господиня може готувати їжу разом з гостями та спостерігати за донькою, яка грається у вітальні. Також в помешканні обладнали робочі місця, щоб господарі могли працювати віддалено.



Дитяча кімната у стриманому рожевому кольорі / Фото The Village

Спершу власники хотіли зробити у своїй спальні окрему гардеробну. Однак місця там було не так багато, тому дизайнерка порадила замінити її на велику вбудовану шафу.



Кухня в сучасному стилі з вбудованою технікою / Фото The Village

У квартирі зберегли необроблену бетонну стелю. Тут є багато білих меблів: кухонний фасад, вбудовані меблі в спальні. А от стіни оформили у різних пастельних відтінках: від сірого до блакитного й рожевого.



У квартирі багато світла і простору / Фото The Village

Загалом інтер'єр квартири складає враження світлого та ніжного. Особливим острівцем у квартирі стала дитяча кімната – її оздобили у світлих відтінках рожевого.



Вбудована шафа у спальні господарів / Фото The Village

Ремонт обійшовся власникам квартири приблизно 600 доларів за квадратний метр.

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