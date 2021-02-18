Затишна квартира у білому кольорі: фото сучасного інтер'єра з Чернігова

Дизайнерам вдалося повністю змінити планування помешкання. Цей інтер'єр виглядає надзвичайно затишним і трохи скандинавським – у ньому комфортно жити та приймати гостей.

Для архітектора робота над цим проєктом стала можливістю докорінно змінити планування. Власники хотіли інтер'єр білого кольору, але дизайнер порадив додати стінам певного відтінку. Акцентний відтінок на стінах допомагає уникнути відчуття лікарняної атмосфери.

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Інтер'єр у білому кольорі / Фото Murator

Квартира розташована у новобудові в центрі Чернігова. Тут вдалося зробити сучасний і стильний інтер'єр: затишний, світлий, веселий і трохи скандинавський.



Плетена підвісна гойдалка / Фото Murator

У початковій версії планування всі кімнати були закритими. Під час ремонту знесли частину стін, з'єднали вітальню з кухнею, а деякі кімнати – розширили.



Обідня зона на кухні / Фото Murator

У повністю білій вітальні цікавим акцентним елементом стала плетена гойдалка, причеплена до стелі.



Кухню з'єднали з вітальнею / Фото Murator

Кухонний острів відділяє зону кухні від кімнати. На кухні приваблює увагу чорний ретро-холодильник.



Кухня з ретро-холодильником / Фото Murator

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Скандинавських акцентів інтер'єру додають різні дзеркала в оригінальних рамах, подушки з характерними мотивами, чорно-біла гама кольорів з вкрапленнями дерева, а також плетені елементи.



Санвузол з плиткою із Марокко / Фото Murator



Стіна у спальні з кольоровим акцентом / Фото Murator