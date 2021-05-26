Іспанська дизайнерська студія KRI створила проєкт квартири, яка була побудована в 1920-х роках в Мадриді. Житловий будинок побудований на першому поверсі колишнього свинцевого заводу в старій промисловій зоні в районі Лавапіє.

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Під час ремонту KRI видалив перегородки та підвісні гіпсові стелі, виявивши приховані раніше каталанські склепіння. Основний простір складається з кухні, їдальні та вітальні, які розташовані в єдиному відкритому просторі. У просторі використали білий колір для стелі та стін, відтінок зеленого у ванній та дерев'яну підлогу. Крім того, нові пройоми на фасаді посилюють взаємозв'язок між приміщеннями та зовнішнім світом, що ще більше розширює використання житлового простору для мешканців.

Дерев'яні ролети захищають вікна від сонячного проміння / Фото designboom.com

Велика кількість денного світла наповнює простір свіжістю та легкістю / Фото designboom.com

Чудова кухня цієї квартири виступає, як простір для спілкування та змінює традиційне уявлення про функціональне значення, як закритих службових приміщень. Кухня зі шліфованої латуні виступає головним елементом будинку. Білий колір на стінах та стелі цього будинку створює заспокійливу атмосферу та підкреслює увагу цього кухонного елементу з латуні.

Золотий колір та природні матеріали створюють незабутню атмосферу / Фото designboom.com

Таку кухню шкода й бруднити! / Фото designboom.com

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Санвузол кольору трави із круглою нішею та дзеркалом / Фото designboom.com

Затишна спальня у молочних відтінках / Фото designboom.com