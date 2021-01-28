10 дизайнерських рішень, що не розв'язують проблеми, а роблять їх ще більшими: курйозні фото

Коли житло надто маленьке, доводиться придумувати різні способи розмістити у ньому необхідні речі. Інколи такий дизайн стає смішним, а іноді – навіть небезпечним.
Джерело: Boredpanda
Пропонуємо добірку оригінального дизайну, що вражає своєю дотепністю.
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