10 дизайнерських рішень, що не розв'язують проблеми, а роблять їх ще більшими: курйозні фото

Коли житло надто маленьке, доводиться придумувати різні способи розмістити у ньому необхідні речі. Інколи такий дизайн стає смішним, а іноді – навіть небезпечним.

Джерело: Boredpanda

Пропонуємо добірку оригінального дизайну, що вражає своєю дотепністю.

Незвично Водоспад замість дверей: в ОАЕ побудували розкішну віллу на штучному острові

Туалет, у якого екзистенційна криза



Нагадує сцену з арт-хаусного кіно / Фото Boredpanda

Життя на краю прірви



Чудовий спосіб проводити більше часу на свіжому повітрі / Фото Boredpanda

Вмощуйтеся зручніше



Ці дивани дуже практичні й ніколи не забрудняться, особливо тому, що ними ніхто не користується / Фото Boredpanda

Пральна машинка, що економить простір



Ось тільки дім трохи хитається, коли ви перете / Фото Boredpanda

Чарівний портал



Цей душ трохи виліз за межі текстур / Фото Boredpanda

Кондиціонер з підігрівом



Жодні новомодні прилади не змусять мешканців квартири зняти зі стіни килим / Фото Boredpanda

Телевізор з пласким екраном



Продати цей телевізор через дошку оголошень, мабуть, не вдасться / Фото Boredpanda

Ніякого душу стоячи



Якщо вам не пощастило бути вищими, аніж душ, доведеться приймати його сидячи / Фото Boredpanda

Надійні двері



Крізь ці броньовані двері тепер до оселі точно ніхто не потрапить / Фото Boredpanda

Туалет на горищі



Варіант розміщення санвузла у маленькій квартирі / Фото Boredpanda

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