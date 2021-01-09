Фотографії цих килимів зробили відвідувачі різних готелів. Усі їх об'єднує одне: хочеться запитати, який дизайнер це придумав.

Усі час від часу потрапляють в ситуацію, коли омріяна кімната в готелі виявляється не такою, як на картинці. Добірку смішного та відверто некомфортного дизайну пропонує ресурс Boredpanda.

Схоже У цих готелях щось пішло не так: 13 кімнат з кумедним дизайном

Килим, що змусить вас сп'яніти



Візерунок на цьому килимі подвоюється в очах навіть найтверезішої людини / Фото Boredpanda

Спробуй не впади



Той, хто розмістив цей килим на сходах, не дуже любить людей / Фото Boredpanda

Сцена злочину



Розміщувати червоні декоративні плями на килимі – дуже погана ідея / Фото Boredpanda

Що було під цим ліжком?



І як довести гостям, що килим усього лиш зробили в одній кольоровій гамі з покривалом на ліжку / Фото Boredpanda

Хтось не добіг до туалету



Дизайнерам така ідея здавалася блискучою, але відвідувачі так не вважають / Фото Boredpanda

Психоделічна картинка



У цьому коридорі головне – тримати рівновагу, а ще дизайнер забув на картинці курсор від мишки / Фото Boredpanda

Куди побігла жертва



Не найкраща ідея візерунку на килимі, здається, тут хтось пробіг, стікаючи кров'ю / Фото Boredpanda

Штори вашої мрії



Не зовсім килим, але теж поповнює скарбничку кривавого декору / Фото Boredpanda

Коров'яча шкура



Якщо вам здалося, що це якісь неприємні плями, то вам усього лиш здалося / Фото Boredpanda

Це точно новий килим?



Дизайнери підібрали не надто вдалий візерунок для цієї підлоги / Фото Boredpanda

Гості, ми вас ненавидимо



Поставити ногу на потрібну сходинку тут просто нереально / Фото Boredpanda

Оригінальний дизайн Дивани у формі рук та перли на стінах: фото заворожуючого індійського ресторану в Києві