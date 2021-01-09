Килими, що змусять вас почуватися ніяково: кумедна добірка з фото
Фотографії цих килимів зробили відвідувачі різних готелів. Усі їх об'єднує одне: хочеться запитати, який дизайнер це придумав.
Усі час від часу потрапляють в ситуацію, коли омріяна кімната в готелі виявляється не такою, як на картинці. Добірку смішного та відверто некомфортного дизайну пропонує ресурс Boredpanda.
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Килим, що змусить вас сп'яніти
Візерунок на цьому килимі подвоюється в очах навіть найтверезішої людини / Фото Boredpanda
Спробуй не впади
Той, хто розмістив цей килим на сходах, не дуже любить людей / Фото Boredpanda
Сцена злочину
Розміщувати червоні декоративні плями на килимі – дуже погана ідея / Фото Boredpanda
Що було під цим ліжком?
І як довести гостям, що килим усього лиш зробили в одній кольоровій гамі з покривалом на ліжку / Фото Boredpanda
Хтось не добіг до туалету
Дизайнерам така ідея здавалася блискучою, але відвідувачі так не вважають / Фото Boredpanda
Психоделічна картинка
У цьому коридорі головне – тримати рівновагу, а ще дизайнер забув на картинці курсор від мишки / Фото Boredpanda
Куди побігла жертва
Не найкраща ідея візерунку на килимі, здається, тут хтось пробіг, стікаючи кров'ю / Фото Boredpanda
Штори вашої мрії
Не зовсім килим, але теж поповнює скарбничку кривавого декору / Фото Boredpanda
Коров'яча шкура
Якщо вам здалося, що це якісь неприємні плями, то вам усього лиш здалося / Фото Boredpanda
Це точно новий килим?
Дизайнери підібрали не надто вдалий візерунок для цієї підлоги / Фото Boredpanda
Гості, ми вас ненавидимо
Поставити ногу на потрібну сходинку тут просто нереально / Фото Boredpanda
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