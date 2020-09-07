Поблизу центру сумнозвісного японського міста Хіросіма відкрили готель з мініатюрними номерами. Кімната тут складається лише з ліжка, під яке можна скласти свої речі. Самі номери мають розташування як місця у купе потяга, а інтер'єр обшитий деревом. Більше про мініатюрний готель в Японії – читайте в матеріалі.

Готель розташований просто поряд з Хіросімським меморіалом миру, де у 1945 році було скинуто атомну бомбу, пише Archdaily.

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Тут немає постійного персоналу, але місця можна бронювати через інтернет. В безіменного готелю окрім номерів є велика зона на першому поверсі. Внизу є рецепція, лаунж-зона та їдальня для мешканців.



Готель немає офіційної назви, хоч власники схиляються до простого варіанту / Фото Archdaily

Власники гест-хаусу таким чином сподіваються привабити туристів до Хіросіми.



Перший поверх в готелі є доволі просторим / Фото Archdaily

Кожен номер має стільки місця, щоб вмістити двоспальне ліжко. Під матрацом є місце для валізи та особистих речей мешканця, сам інтер'єр тут повністю обшитий деревом.



Місця тут справді мало / Фото Archdaily

Кімнати також не мають дверей, а приватність може забезпечити хіба спеціальна штора. Туалет та ванна у готелі є спільними.



Душових кімнат та туалетів в готелі кілька / Фото Archdaily

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За словами розробників, ціна на проживання тут набагато дешевша у порівнянні з іншими готелями у місті.