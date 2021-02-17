Невдалий дизайн інтер'єру: ці речі завжди виглядають брудно – кумедні фото

Дизайнери часто полюбляють оздоблювати різні речі "під мармур". Однак замість бажаного красивого і дорогого дизайну, отримують протилежний ефект.

Інколи дизайнери прагнуть креативу у своїй роботі, тому експериментують з візерунками й кольорами. Не завжди такі експерименти виявляються вдалими.

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Постільна білизна з трояндами



Так, вам не здалося, саме з трояндами / Фото Boredpanda

Туалет з сюрпризом



Ці кабінки виглядають брудно, навіть коли довкола ідеальна чистота / Фото Boredpanda

Невдалі кахлі



Точно найгірше рішення для інтер'єру туалету / Фото Boredpanda

"Під мармур"



Дизайнери трохи перестаралися зі стилем / Фото Boredpanda

Обідній стіл



Не дуже апетитна картина / Фото Boredpanda

Килимок з мурахами



Здається, що він увесь вкритий комахами / Фото Boredpanda

Ще один мармуровий дизайн



Цього разу від рук дизайнерів "постраждала" мийка / Фото Boredpanda

Ці вікна можна не мити



Завдяки візерункам вони завжди будуть здаватися брудними / Фото Boredpanda

Чиста раковина

Так, вона абсолютно чиста / Фото Boredpanda

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Стіл з крихтами хліба



Ви ніколи не зможете їх витерти / Фото Boredpanda