Невдалий дизайн інтер'єру: ці речі завжди виглядають брудно – кумедні фото

Джерело:Boredpanda
Дизайнери часто полюбляють оздоблювати різні речі "під мармур". Однак замість бажаного красивого і дорогого дизайну, отримують протилежний ефект.
Інколи дизайнери прагнуть креативу у своїй роботі, тому експериментують з візерунками й кольорами. Не завжди такі експерименти виявляються вдалими.
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