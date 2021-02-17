Невдалий дизайн інтер'єру: ці речі завжди виглядають брудно – кумедні фото
Дизайнери часто полюбляють оздоблювати різні речі "під мармур". Однак замість бажаного красивого і дорогого дизайну, отримують протилежний ефект.
Джерело:Boredpanda
Інколи дизайнери прагнуть креативу у своїй роботі, тому експериментують з візерунками й кольорами. Не завжди такі експерименти виявляються вдалими.
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Постільна білизна з трояндами
Так, вам не здалося, саме з трояндами / Фото Boredpanda
Туалет з сюрпризом
Ці кабінки виглядають брудно, навіть коли довкола ідеальна чистота / Фото Boredpanda
Невдалі кахлі
Точно найгірше рішення для інтер'єру туалету / Фото Boredpanda
"Під мармур"
Дизайнери трохи перестаралися зі стилем / Фото Boredpanda
Обідній стіл
Не дуже апетитна картина / Фото Boredpanda
Килимок з мурахами
Здається, що він увесь вкритий комахами / Фото Boredpanda
Ще один мармуровий дизайн
Цього разу від рук дизайнерів "постраждала" мийка / Фото Boredpanda
Ці вікна можна не мити
Завдяки візерункам вони завжди будуть здаватися брудними / Фото Boredpanda
Чиста раковина
Так, вона абсолютно чиста / Фото Boredpanda
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Стіл з крихтами хліба
Ви ніколи не зможете їх витерти / Фото Boredpanda
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