Поєднання кольорів, велетенська плитка та індукційні поверхні – дізнайтеся, що дизайнери радять використовувати в інтер'єрі сучасної кухні.

Дизайнер Богдан Антонов у своєму Instagram розповідає, який вигляд має трендова кухня.

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Шафи до стелі



Стильні й практичні шафи до стелі / Фото okmebel.kiev.ua

Це рішення не тільки виглядає стильно. Воно є практичним: ви створюєте додатковий простір для зберігання. Ще одна неочевидна перевага – відтепер жодного пилу на кухонних шафках.

Вбудована техніка



Зручна й стильна вбудована техніка / Фото kuhni-econom

Без неї неможливо уявити сучасну кухню. Така техніка дозволяє створити стильну композицію інтер'єру. Окрім того, вбудована техніка не має щілин і стиків – а це значно скоротить час на прибирання.

Матові фасади

Багато людей думають, що за матовими фасадами складно доглядати. Справді, догляд трохи відрізняється, однак він досить простий.



Матові фасади на піку популярності / Фото KBTM

З точки зору стилю, матові фасади дуже актуальні. Тому сміливо обирайте їх, щоб створити сучасний інтер'єр.

Велика плитка для фартуха

Існують плитки розміром навіть понад 3 метри. Дизайнери пропонують закривати увесь фартух одним таким листом.



Кухонний фартух з керамограніту / Фото www.altagamma.by

Великоформатну плитку роблять з керамограніту. Вона має напрочуд сучасний вигляд.

Індукційна поверхня



Дизайнери радять обирати індукційну плиту / Фото Tehnikaportal

Оберіть індукційну плиту, а не газову. Вона має чимало переваг, є безпечною і красивою.

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Двоколірний дизайн



Сучасна двоколірна кухня / Фото mebelist.net

Дизайнери стверджують, що час одноколірних кухонь минув. Сьогодні актуально поєднувати основний колір та допоміжний в ролі акценту.