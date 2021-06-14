Кухня в одну лінію: 10 сучасних варіантів з прикладами

Кухні з однією стінкою – це найпростіший тип планування, який економить більше простору у порівнянні з іншими конфігураціями. Таке рішення дозволить уникнути безладу та тримати весь необхідний посуд та техніку на одній площині, що пришвидшує час приготування їжі.

Такі рішення часто використовуються як для невеликих кухонних приміщень, так і у відкритих просторах, оскільки дають можливість створювати окремі зони з різним призначенням. При проєктуванні подібних кухонь, сучасні дизайнери активно експериментують з формами, кольорами та текстурами, що з цього виходить – у фотопідбірці.

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Кухня в одну лінію від Naruse Inokuma Architects



Японія, архітектурне бюро Naruse Inokuma Architects / Фото Dezeen

Цементна необроблена стіна, соснова підлога та перегородки з фанери, повністю утилізували дизайн цієї кухні. Відповідний вигляд отримала й кухонна стіна, яка переходить в простору їдальню.

Замість стандартних шаф з дверцями, проєкт пропонує довгі дерев'яні полиці й консольну робочу поверхню. Подовгаста кухня дозволяє розмістити вздовж стінки усе необхідне: від духовки з витяжкою до глиняного декору.

Сіра кухня в одну лінію



Проєкт у Франції, автори – Septembre / Фото Dezeen

Раніша кухня цієї квартири була відгороджена спеціальною перегородкою. Архітектори прибрали її, щоб створити відритий простір. Сьогодні кухня зонована ненав'язливим способом: підлога в зоні приготування їжі залита бетоном, тоді як для їдальні використано паркетні дошки. Труби є нагадуванням про старе планування, втім, завдяки кольорам, архітекторам вдалося інтегрувати їх в загальний інтер'єр.

Настінні шафи враховують вікно та не затуляють світло, а мармуровий фартух робить кухню ще просторішою.

Бюджетний варіант – меблі з фанери



Лондон, дизайн-проєкт – Лариса Джонстон / Фото Dezeen

Якщо вам здавалося, що фанера – це нудно, зверніть увагу на цей проєкт. Мінімум кольорів та текстур, відсутність ручок та стримане облицювання фартуха нержавіючою сталлю, абсолютно не псує інтер'єр кухні.

Контраст теплого тону фанери з індустріальною холодною підлогою з бетону, допомагає осучаснити інтер'єр.

Геометрична кухня в один ряд від Studio Razavi



Квартира 17 століття у Франції, проєкт – Studio Razavi / Фото Dezeen

Французькі апартаменти зі старовинним каміном на кухні були доповнені стінкою кольору морської хвилі. Під сланцевою стільницею захований ряд містких шафок для зберігання необхідного кухонного приладдя.

Фартух кухні оздоблений спеціальною геометричною композицією, яка поєднує базові кольори проєкту.

Кухня з фанери у гірському домі для відпочинку



США, автори проєкту – Rock LA / Фото Dezeen

Зробити кухню під загостреним дахом котеджу – задача не з найлегших. Утім, дизайнери цього проєкту впоралися з поставленим завданням. Вони вирішили відкрити простір та помістити сюди фанерні стелажі, шафи і ящики.

Дерев'яна кухня в одну лінію від Девіда Ван Галена



США, автор – Девід Ван Гален / Фото Dezeen

Рішення використати стіну з вікнами для облаштування кухонного гарнітура виявилося більш ніж вдалим. Типовий фартух в цьому проєкті замінили вікна, які нагадують, що цей дім знаходиться посеред лісу.

Кухня з елементами майстерні



Великобританія, розробник – компанія SAM Architects / Фото Dezeen

Кухня в одну лінію – найкраща можливість експериментувати з меблями. В цьому проєкті замість однотонних блоків, архітектори використали фанеру та задні перфоровані стінки для стелажів, які стали функціональним тлом для зберігання кухонних девайсів.

Пастельна зелень в дизайні для кухні



Апартаменти Waterfront Nikis у Греції / Фото Dezeen

Меблі в пастельно-зелених тонах були використані для створення контрасту з геометричною плиткою, яка фігурувала в оригінальній версії дому.

Кухня має традиційну конструкцію з рядом верхніх і нижніх шаф.

Мінімалістичні лінії для одностінної кухні



Великобританія, проєкт – компанія EBBA Architects / Фото Dezeen

Один ряд меблів з різних матеріалів з'єднує між собою кухню й вітальню. Для фартуха використано такий же білий матеріал, як і для робочих поверхонь.

Ательє Fala створило кухню з видом на двір



Квартира у Португалії, архітектори – Fala Atelier / Фото Dezeen

Місце для приготування їжі може бути абсолютно компактним. Саме це доводить проєкт архітекторів з Португалії.

Мармуровий фартух з темними прожилками та двоколірні шафи створюють незвичайну палітру, а щоб розширити простір, власники завжди можуть розсунути скляні двері, які ведуть на терасу.