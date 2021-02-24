Гніздо термітів: у круглих будівлях в Китаї зробили сучасний ресторан – фото

Цей ресторан у Міле, що в Китаї, можна назвати художньої інсталяцією. Основний акцент в дизайні робить цегла, з якої виклали своєрідний інтер'єрний витвір мистецтва.

Автором проєкту стала гонконзька архітектурна студія Cheng Chung Design. Вони зробили стильний ресторан та виставковий простір у підвальному приміщенні.

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В одній з таких оригінальних будівель розташований ресторан / Фото Dezeen

Інтер'єр ресторану під назвою 50% Cloud Artists Lounge нагадує печеру.

Будівлі, в одній з яких зробили ресторан, теж незвичні. Зовні вони нагадують гігантські кургани термітів.



Ці споруди нагадують гнізда термітів / Фото Dezeen

В інтер'єрі ресторану утрималися від кольорових акцентів чи кричущих деталей. Усе слугує для того, щоб зберегти й підкреслити незвичайну атмосферу будівлі.



У ресторані всі стіни викладені цеглою / Фото Dezeen

Цегляні стіни стали виставковою ареною для численних витворів мистецтва, що продемонстровані тут.



Єдиною прикрасою стін стало природне світло / Фото Dezeen

Бар, стільці та столи відтворюють форму вигинів стін і стелі, а також круглих отворів у даху. Єдиною декорацією стін стало світло, що проникає крізь світлові люки. Зміну кольору й насиченості світла можна відчувати протягом дня.



Таємнича атмосфера ресторану / Фото Dezeen

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В інтер'єрі використали прості меблі холодних відтінків. Вигнуті корпуси відтворюють форму будинків.



Тут проводять виставки витворів мистецтва / Фото Dezeen