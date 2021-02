На вузькій ділянці з неабиякими перепадами рельєфу можна побудувати стильний будинок. Це довели польські архітектори, створюючи цікавий проєкт.

Будинок у Гданську, Польща, вражає уяву. Він немов би "стікає" по схилу, на якому його мають побудувати.

Нестандартні ідеї Крісло-ковдра та оригінальні лампи: 5 чудових предметів для дому у скандинавському стилі



Будинок нестандартної форми / Фото The best new architects

Проєкт був створений у 2020 році. Йому дали назву MJ House.

Місто Гданськ на півночі Польщі розташоване біля моря – тут чимало ділянок з чудовими краєвидами. Але водночас рельєф Гданська досить непередбачуваний: тут багато схилів та перепадів висот. У одному з таких місць спроєктували MJ House.



Тільки під певним ракурсом стає зрозумілою конструкція будинку / Фото The best new architects

Цей будинок призначений для комфортного проживання однієї родини. Він чудово вписаний у рельєф.

Зі сторони дороги будинок виглядає одноповерховим та мінімалістичним. Тут є велике вікно, що дає багато природного світла.

На першому поверсі розмістили вітальню, а також кухню з балконом. Звідси можна потрапити на -1 поверх, де розташована спальна зона, дві ванних кімнати та вихід в сад.



Будинок можна розташувати на стрімкому схилі / Фото The best new architects

Читайте Ванна з глини та повна натуральність: як виглядає екологічний інтер'єр будинку в Лондоні

Якщо подивитися на дім з саду, стає зрозумілою уся оригінальність конструкції. "Низ" будівлі має великі скляні вікна, що відкривають вид на узбережжя.



Оригінальний проєкт будинку на нерівному рельєфі / Фото The best new architects

Дім виглядає дуже стильно у водночас незвично. Він схожий на монолітний білий куб, що стікає по стрімкому схилу.