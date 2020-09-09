Японська архітектурна фірма Vegahouse представила сучасний мінімалістичний табурет, використовуючи традиційне ремесло бамбукового ткацтва. Табурет Zalue має чорну залізну раму і кругле сидіння, яке легко зняти.

Для збереження індивідуальної краси цих двох матеріалів сидіння просто розміщують зверху на рамі, пише Dezeen.

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Сидіння підперте центральним кільцем і утримується на місці трьома ніжками, але без фізичного з'єднання.



Дизайнер прагнув зробити конструкцію дуже легкою / Фото Archdaily

За словами дизайнера, болти чи інші кріплення зруйнували б красу його витвору.

Я вважаю, що додавання ще одного елемента буде заважати різкості та делікатній формі стільця. Тож ми придумали ідею просто накрити табурет бамбуком, це простіше і красивіше,

– розповів дизайнер.

Завдяки знімному сидінню, стілець можна використовувати на відкритому повітрі, тоді як три ніжки дозволяють йому стійко стояти навіть на нерівній землі.



Стільці з бамбука є рідкістю у світі / Фото Archdaily

Спочатку дизайнер сумнівався, що бамбук здатен витримати людину, але спільно з місцевими майстрами, вони знайшли вихід із ситуації.



Каркас складається з трьох ніжок та великого кола / Фото Archdaily

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Щоб стілець не провалився під вагою людини, майстри додали тверде бамбукове кільце по колу, щоб зафіксувати форму.