Кришталева мушля посеред гір: фантастичні фото панорамного басейну в Китаї

Для досягнення балансу, архітектура повинна взаємодіяти з природою. Будинки, які розташовуються посеред гір, вписуються в ландшафт та доповнюють його. Це ж стосується й додаткових споруд для відпочинку. Сьогоднішній проєкт Jiunvfneg – є прикладом адаптивної архітектури, яка взаємодіє з контекстом в якому перебуває.

В цьому китайському проєкті, захованому біля підніжжя священної гори Тай, враховано унікальність природи. Висота дому дозволяє йому замаскуватися серед високих дерев, а обтічні форми та мінімалістичні матеріали не створюють вираженого дисонансу з ландшафтом. Єдине, що видає наявність фасаду – яскрава вечірня підсвітка.

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Але головний елемент цієї конструкції – панорамний басейн, з якого відкривається фантастичний вид на навколишню природу.



Як виглядає панорамний басейн посеред гір у Китаї / Фото Architizer



Як виглядає панорамний басейн посеред гір у Китаї / Фото Architizer

Масивні вгнуті сталеві каркаси, які виступають за межі конструкції, створюють відчуття, що цей басейн не має меж. Замість стіни архітектори передбачили футуристичний отвір, який дозволяє насолоджуватися природним світлом та легким вітерцем.



Як виглядає панорамний басейн посеред гір у Китаї / Фото Architizer

Зовнішній ізоляційний шар покритий нержавіючою сталлю, яка згодом була пофарбована білою фарбою.

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Як виглядає панорамний басейн посеред гір у Китаї / Фото Architizer

Щоб забезпечити конфіденційність, роздягальня і тренажерний зал розташовані поруч з басейном, утім, ці зони повністю ізольовані.



Як виглядає панорамний басейн посеред гір у Китаї / Фото Architizer