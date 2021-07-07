Крихітний лофт в історичному центрі Києва: фото проєкту

16:14

Початкове планування квартири, площею 35 квадратних метрів, було занадто крихітним, щоб розмістити тут передпокій, санвузол, гардероб, зал з кухнею та спальню. Проте архітектори зі студії 33BY ARCHITECTURE знайшли оптимальне рішення, щоб вмістити у приміщенні все необхідне. Як їм це вдалося – далі.