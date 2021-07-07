Крихітний лофт в історичному центрі Києва: фото проєкту
Джерело:Homedesignso
Початкове планування квартири, площею 35 квадратних метрів, було занадто крихітним, щоб розмістити тут передпокій, санвузол, гардероб, зал з кухнею та спальню. Проте архітектори зі студії 33BY ARCHITECTURE знайшли оптимальне рішення, щоб вмістити у приміщенні все необхідне. Як їм це вдалося – далі.
Завдяки високим стелям історичної будівлі (3,9 квадратних метрів), архітектори змогли облаштувати тут другий поверх. В результаті у квартирі додалося 14 бонусних квадратних метрів.
Цікаво Нові розумні технології: як обрати ідеальну кліматичну техніку для дому
Попри невелику площу, у квартирі помістилися усі зони, які ввійшли в список завдань до проєкту. На першому поверсі виділено невеличкий коридор, гардероб, компактний санвузол. Кухню архітектори об'єднали з вітальнею – відкрите планування та відсутність перегородок в цьому випадку було єдиним можливим рішенням.
Масивна дерев'яна стільниця відгороджує кухню від вітальні / Фото 33by
Масивна дерев'яна стільниця відгороджує кухню від вітальні / Фото 33by
Підвіконня перетворилися на невеличкі стільниці. А балкон дає можливість побути поза межами лофтового простору.
Необроблені стіни – ознака лофту / Фото 33by
В кімнаті використано чимало елементів декору / Фото 33by
На другому поверсі розміщено спальню та шафи, де зручно ховати речі.
Спальня на другому рівні / Фото 33by
Зручність та функціональність поєдналися в цьому проєкті з м'яким лофтом та кольоровим текстилем.