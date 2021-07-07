Крихітний лофт в історичному центрі Києва: фото проєкту

Завдяки високим стелям історичної будівлі (3,9 квадратних метрів), архітектори змогли облаштувати тут другий поверх. В результаті у квартирі додалося 14 бонусних квадратних метрів.

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Попри невелику площу, у квартирі помістилися усі зони, які ввійшли в список завдань до проєкту. На першому поверсі виділено невеличкий коридор, гардероб, компактний санвузол. Кухню архітектори об'єднали з вітальнею – відкрите планування та відсутність перегородок в цьому випадку було єдиним можливим рішенням.



Масивна дерев'яна стільниця відгороджує кухню від вітальні / Фото 33by



Масивна дерев'яна стільниця відгороджує кухню від вітальні / Фото 33by

Підвіконня перетворилися на невеличкі стільниці. А балкон дає можливість побути поза межами лофтового простору.



Необроблені стіни – ознака лофту / Фото 33by



В кімнаті використано чимало елементів декору / Фото 33by

На другому поверсі розміщено спальню та шафи, де зручно ховати речі.



Спальня на другому рівні / Фото 33by

Зручність та функціональність поєдналися в цьому проєкті з м'яким лофтом та кольоровим текстилем.