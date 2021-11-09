Ретельно підібране освітлення зробить вітальню, спальню або кухню більшими та вищими, ніж вони є насправді. Мінімальна висота, дозволена правилами, становить 250 сантиметрів.

Актуально Незвичайна прикраса: чи варто використовувати мох в інтер’єрі

Кімнати з низькими стелями іноді сприймаються як проблематичні. Для них характерні низькі віконні та дверні перемички, а іноді навіть їх повна відсутність. Низькі стелі можуть обмежити свободу дизайну інтер’єру, хоча це не означає, що їх не можна оформити цікаво і стильно.

Продуманий простір / Фото homebook

Оригінальним рішенням, яке ідеально підходить для інтер’єрів з низькими стелями, є плафони. На відміну від підвісних стельових світильників або люстр, вони займають мало місця. Світло, що випромінюється від них, розсіюється по стелі, робить інтер’єр оптично вищим, ніж є насправді. Закріплені на стелі, вони будуть чудно освітлювати всю кімнату. З іншого боку, повісивши на стіну, вони створять ідеальний фон для відображення деталі, яка варта уваги.

Чудове поєднання / Фото homebook

На ринку ви знайдете плафони з традиційними лампами як джерелом світла, але все більш популярними стають моделі, пристосовані для роботи зі світлодіодами. Останні цінуються за низьку енергоефективність і екологічність. Залежно від моделі вони можуть випромінювати світло різного кольору: від холодного, через нейтральний, до теплого. Завдяки цьому ми можемо вибрати рішення, яке підійде нам найкраще.

Креативні рішення / Фото homebook

Різноманітні форми наявних стель, витончені лінії та візерунки, що відповідають різним стилям – від класики до модерну – дозволяють знайти рішення, яке б відповідало стилю інтер’єру.